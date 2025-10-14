Logo

Билећа добија нови вртић: Средстава обезбјеђена из Кабинета предсједника

Извор:

РТРС

14.10.2025

13:51

Фото: РТРС

Начелник општине Билећа и директор предузећа "Херц градња" потписали су уговор о изградњи новог дјечијег вртића у Билећи.

Рок изградње је десет мјесеци, а вриједност радова је више од четири милиона КМ.

Petar Petković

Србија

Петковић упознао Орбановог савјетника о новим Куртијевим пријетњама Србима

Новац је у потпуности обезбјеђен из Кабинета предсједника Републике Српске, док је обавеза општине била да обезбједи локацију, пројекат и инфраструктуру.

Нови објекат моћи ће да прими двјеста малишана.

