Вишак радника у Сребреници

Извор:
АТВ
13.10.2025
19:50
70 је радника вишка у општини Сребреница. Ова изјава начелника општине наишла је на бурне реакције код чланова Синдикалне организације административне службе Сребренице. Да има вишка слажу се, Траже да се дају друга рјешења.
„Наравно, истина је, постоји проблем презапослености — то је генерално проблем комплетног, значи, јавног сектора. Али морамо да кренемо и са неким другим ставом. Можемо да се запитамо: да ли, да ли, да ли постоји потреба да имамо пет одјељења унутар Градске управе? Да ли можемо да кренемо у реорганизацију, па да можда направимо неко сажимање, да имамо три одјељења, како бисмо плаћали два начелника одјељења мање, а како бисмо задржали све остале запослене?", рекао је Марко Миловановић,предсједник Синдикалне организације административне службе Сребреница.
За разговор је и Милош Вучић, начелник општине Сребреница. Да нема мјеста нетрпељивости и да је заједнички потребно изнаћи рјешења. Од чињеница се не може побјећи, а то је да општинска администрација има вишка запослених. Тренутно је запослено 112, а до краја године биће 110 радника у општини. За општину ове величине, по закону, то превазилази законске оквире по броју запослених и оптерећује буџет.
„Тачно 70 радника више. Наравно, те и такве изјаве увијек су посебне, гдје раднике погађају, оно што покушавамо направити. Нисмо направили тај нагли рез и нисмо одједном отпустили тих 70 радника. Али сада је незгодно људима чекати, очекивати — да ли ће они бити тај „вишак", када ће доћи до тога. И то неминовно буди неке нетрпељивости. Све раднике посматрамо једнако и тражимо продуктивност у раду. Оно што је нама неопходно — морамо повећати и продуктивност рада и тражимо много већу одговорност од радника.Како бисмо заједно изашли из ове ситуације", рекао је Милош Вучић, начелник општине Сребреница.
У Сребреници је донијета скупштинска одлука о забрани запошљавања у јавном сектору, вршене су и прерасподјеле, и један дио радника је прекинуо радни однос одлуком Инспектората.Одлука о висини плата функционерима у Сребреници донијета је на Скупштини 2013. године, а не у посљедњих годину дана, каже Вучић.
