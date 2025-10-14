Logo

Каран-Вукадиновић: Подржати пројекте од стратешке важности за општину Фоча

14.10.2025

14:24

Каран-Вукадиновић: Подржати пројекте од стратешке важности за општину Фоча
Фото: Уступљена фотографија

Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран разговарао је данас са начелником општине Фоча Миланом Вукадиновићем о активностима, плановима, сарадњи и унапређењу високог образовања и студентског стандарда у овој општини.

Каран је нагласио да је Министарство спремно да активно подржи пројекте од стратешке важности за општину Фоча. Вукадиновић се захвалио на досадашњој сарадњи и указао на значај подршке републичке власти у областима које унапређују квалитет живота грађана и развој општине Фоча.

На састанку се говорило о значају Медицинског факултета у Фочи, институције чији је квалитет препознат на свјетском нивоу и због којег је Општина Фоча постала интернационални центар студентског живота у БиХ.

Каран је нагласио да је поносан на овакву организациону јединицу која је дио система високог образовања у Републици Српској.

- Медицински факултет је прва високошколска установа у БиХ која је акредитована према критеријумима Свјетске федерације за медицинско образовање од стране Мађарског акредитационог комитета. Не треба ни спомињати колики је значај ове акредитације за овај факултет, за Универзитет у Источном Сарајеву и за цијелу Републику Српску. Сваке године се на овај факултет уписује све већи број студената и Влада Републике Српске је, препознајући важност и значај ове чињенице и ове године одобрила све захтјеве факултета за проширење уписних квота - нагласио је Каран.

Каран и Вукадиновић су се осврнули и на изградњу и опремање додатног објекта за смјештај студената у ЈУ Студентски центар "Бориша Старовић" у Фочи. Влада Републике Српске је аплицирала за кредитна средства Развојног фонда Краљевине Саудијске Арабије са пројектом изградње додатних капацитета студентског центра.

- Реализација пројекта ће значајно побољшати квалитет наставе и услова студирања. Изградњом и опремањем новог павиљона са додатних 380 јединица задовољиће се све потребе студената - истакао је начелник Вукадиновић.

