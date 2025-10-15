Центар за социјални рад Бијељина: Радници без плата, дуг града премашио три милиона КМ

Извор:
АТВ
15.10.2025
15:13
Коментари:0
Директор Центра за социјални рад Бијељина Александар Ђурђевић одржао је данас конференцију за новинаре на којој је говорио о финансијским проблемима са којима се ова установа суочава, као и о озбиљним посљедицама које такво стање може имати по систем социјалне заштите у граду.
„У протекла четири мјесеца нисам излазио у јавност са било каквом негативном причом. Трудио сам се да пажњу усмјеримо на оно што је наша суштина – на дјелатност Центра, на нове услуге које можемо да пружимо нашим суграђанима и, прије свега, на људе који овдје раде. То су људи који носе велики терет за читаво друштво. Искрено сам се надао да ће се, уз коректан и нормалан однос, нагомилани проблеми почети рјешавати. Али, морам признати – био сам у заблуди“, изјавио је Ђурђевић.
Он је истакао да су радници Центра за социјални рад Бијељина једини буџетски корисници града који до данашњег дана, 15. октобра, нису примили плату и накнаде за август мјесец.
„То су људи који свакодневно раде са најтежим животним судбинама – са грађанима у социјалној потреби, болеснима, лицима са инвалидитетом, жртвама породичног насиља, малољетницима у ризику и дјецом са сметњама у развоју. Ничим нису заслужили овакво нељудско и нехумано поступање“, поручио је директор Центра.
Према подацима које је изнио, укупан дуг града Бијељина у области социјалне заштите премашује три милиона конвертибилних марака, од чега:
• 1.139.000 КМ дуг према корисницима основних и проширених права у области социјалне заштите,
• 1.082.059 КМ дуговања према домовима који збрињавају дјецу без родитељског старања, дјецу и одрасле са инвалидитетом и стара лица без породичног старања,
• 585.570 КМ дуг према радницима Центра,
• 163.836 КМ дуг према добављачима,
• 23.968 КМ дуг према физичким лицима,
• 61.000 КМ дуг према љекарским комисијама које обављају процјене за дјецу и одрасле.
„Све су то обавезе које произилазе из буџета града и из планом предвиђених средстава за социјалну заштиту. Дакле, Центар није стварао никакве трошкове преко онога што је буџетом планирано. Али, и поред тога, данас имамо ситуацију да је предложени ребаланс буџета града за чак седам милиона марака већи у односу на изворни буџет, што значи да је град остварио знатно веће приходе него што је планирано, а наши проблеми не само да нису ријешени – већ су све већи“, рекао је Ђурђевић.
Он је упозорио да се овакво стање неминовно одражава на пружање услуга и остваривање права грађана из области социјалне заштите.
„Ово је последњи апел и последњи позив на разум. Ово је Центар за социјални рад. Ово је област која се тиче најосјетљивијих категорија грађана. Овдје не смије бити самовоље, нити политике. Ако постоје средства у буџету која су планирана за социјалну заштиту – она се морају извршити“, нагласио је он.
„Не можемо дозволити да због нечије неодговорности стане систем социјалне заштите у Бијељини. То би био удар не само на раднике Центра, него и на све оне који од нас зависе – на најслабије, најугроженије, на људе који немају никога осим ове установе. Зато још једном позивам све одговорне за извршење буџета, а који сједе у Градској управи, да покажу разумијевање, људскост и одговорност“, поручио је Ђурђевић.
Градови и општине
3 ч2
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д1
Најновије
Најчитаније
17
06
17
00
16
51
16
46
16
41
Тренутно на програму