Инцидент у Бањалуци почео да одмотава клупко вршњачког насиља

Инцидент у Средњошколском центру "Gemit-Apeiron" у Бањалуци почео је да одмотава клупко вршњачког насиља.
Након информације да је један ученик ударио боксером другог малољетника у просторијама ове школе, огласио се и отац тог ученика, који за медије не спори да је његов син ударио другог ученика, али да се тада бранио, те да је уствари он жртва вршњачког насиља. Поручује и да је све доказе предао полицији.
Из средњошколског центра поручују да неће излазити у јавност са детаљима, те да су све пријавили надлежним институцијама. Из ресорног министарства кажу да се овакво понашање неће толерисати.
"Министарство наглашава важност пружања стручне психолошке и педагошке подршке свим ученицима који су били укључени у инцидент, како би се ублажиле посљедице догађаја и подстакло разумијевање неприхватљивости насилног понашања", наводе из Министарства просвјете и културе.
Пoдсjeћaмo дa je Mинистaрствo сa циљeм прeвeнциje нaсиљa пoкрeнулo кaмпaњу „Шкoлa кoja чуje", кoja je диo дугoрoчнoг прojeктa „Шкoлa бeз нaсиљa".
Ситуација је алармантна у сваком случају, и институције морају да се позабаве овом појавом која је све чешћа, поручује социолог Јадранка Берић.
"Ако ми њима дајемо простор и такве приче буду некажњене, буду популаризоване, свједоци смо посебно на друштвеним мрежама да јако пуно случајева који су негативни у друштву да се глорификују, одаје им се нека част. У суштини требало би да се нагласи казна, да се каже и оно у суштини што је кажњено да су неки добили санкције да се о томе више прича.Да млади постану свјесни, да ће бити кажњени и да није у реду то да раде", каже Берић.
Проблемом вршњачког насиља, које је све присутније и у Републици Српској, активно је укључено и Министарство унутрашњих послова РС. Како су потврдили за АТВ, од почетка године пријављен је 61 случај вршњачког насиља,што је за чак 15 више у односу на исти период прошле године. У овој години су поднијета 23 извјештаја против 33 малољетника. Из Министарства наводе да раде убрзаним темпом на спрјечавању ове појаве.
Неопходна је сарадња свих актера образовног процеса и јасно дефинисана правила поступања у оваквим ситуацијама, поручују из школа.
"Иначе у школи радимо велики број радионица у смислу превенције почевши од часова одјељенске заједнице и редовне наставе, имамо врхунске едукаторе и стручну службу и заиста планирамо и реализујемо велики број радионица на ову тему", каже Ирина Чавић, директор ЈУ Електротехничка школа „Никола Тесла“ Бањалука.
С обзиром да је вршњачко насиље узело маха као појава у друштву, како у свијету, тако и код нас, очигледно је потребно озбиљније се позабавити овом темом. Како институционално, тако и друштвено.
