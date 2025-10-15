Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

Извор:
РТРС
15.10.2025
12:11
Коментари:0
Уколико нас до краја дана градске власти не позову на разговор, у четвртак 16. октобра излазимо на улице, рекла је Слађана Мишић, предсједник Синдикалне организације Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука.
"Ми смо приморани да се сутра након 12 часова окупимо у паркићу код Храма Христа Спаситеља, да тражимо своја права и колективни уговор", каже Мишићева.
Додаје да и данас, 15. октобра, такође, раде по акту о минималном процесу рада, као и сутра.
Друштво
ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке
"За петак је још рано да најављујено шта и како, идемо степеницу по степеницу. Желимо да докажемо да наша борба није лака, али желимо да истрајемо са својим захтјевима", каже Мишићева.
Раније је Мирна Савић Бањац, градски менаџер, казала је да су предложили да сваки радник Центра за предшколско васпитање и образовање добије 20 одсто повећање на плату до краја године, а да се колективни уговор потпише накона добијања буџета за наредну годину, пише РТРС.
Друштво
5 ч0
Ауто-мото
5 ч1
Република Српска
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
06
17
00
16
51
16
46
16
41
Тренутно на програму