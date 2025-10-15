Logo

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

Извор:

РТРС

15.10.2025

12:11

Коментари:

0
Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака
Фото: АТВ

Уколико нас до краја дана градске власти не позову на разговор, у четвртак 16. октобра излазимо на улице, рекла је Слађана Мишић, предсједник Синдикалне организације Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука.

"Ми смо приморани да се сутра након 12 часова окупимо у паркићу код Храма Христа Спаситеља, да тражимо своја права и колективни уговор", каже Мишићева.

Додаје да и данас, 15. октобра, такође, раде по акту о минималном процесу рада, као и сутра.

fzo fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

"За петак је још рано да најављујено шта и како, идемо степеницу по степеницу. Желимо да докажемо да наша борба није лака, али желимо да истрајемо са својим захтјевима", каже Мишићева.

Раније је Мирна Савић Бањац, градски менаџер, казала је да су предложили да сваки радник Центра за предшколско васпитање и образовање добије 20 одсто повећање на плату до краја године, а да се колективни уговор потпише накона добијања буџета за наредну годину, пише РТРС.

Подијели:

Тагови:

vaspitač

Штрајк

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

5 ч

0
Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

Ауто-мото

Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

5 ч

1
Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

5 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Партнер на тераси избо манекенку (29): Све се одиграло пред очима комшија

5 ч

0

Више из рубрике

Зељковић: Станивуковић показао непоштовање, напустио сједницу прије краја

Бања Лука

Зељковић: Станивуковић показао непоштовање, напустио сједницу прије краја

7 ч

0
Наставља се генерални штрајк васпитача

Бања Лука

Наставља се генерални штрајк васпитача

9 ч

0
Више бањалучких улица остаје без струје

Бања Лука

Више бањалучких улица остаје без струје

9 ч

0
"Спас у задњи час": Врховни суд спријечио еколошку катастрофу

Бања Лука

"Спас у задњи час": Врховни суд спријечио еколошку катастрофу

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

06

Кремљ: Европа свакодневно подстиче Кијев да настави са сукобом

17

00

Тудору се тресе столица, Јувентус разматра замјену

16

51

Ламин Дијара поново у Србији

16

46

Снијег замео општину, више од 1.000 домаћинстава без струје

16

41

Љекар одбио да пошаље возило на терен: "Утоварите пацијента, лака му земља"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner