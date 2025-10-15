Више бањалучких улица остаје без струје

Извор:
АТВ
15.10.2025
07:14

Због најављених радова данас ће без струје остати више бањалучких улица, саопштено је из Електрокрајине.
Дијелови улица Алексе Шантића, Божидара Миће Бабића, Дрварска, Карађорђева бр. 86-98, Милорада Умјеновића, Петра Мећаве и Петровачка струје неће имати од 09:00 до 11:30 часова.
Струје неће имати дијелови улица Велебитска, Српских рудара, Карађорђева бр. 293- 425, Душана и Владе Копање и Деспота Константина Драгаша у периоду од 12:00 до 13:30 часова.
Од 09:00 до 13:30 часова без струје ће остатио дио Куљана.
Без струје остају и дијелови улица Давида Штрпца, Новосадска, Дујке Комљеновића, Милана Бранковића и Бранка Кошчице у периоду од 09:00 до 14:00 часова, док ће дијелови улица Доситеја Обрадовића, Јеврејска и Васе Глушца бити без струје од 09:00 до 12:00 часова.
