Више бањалучких улица остаје без струје

Извор:

АТВ

15.10.2025

07:14

Коментари:

0
Више бањалучких улица остаје без струје
Фото: АТВ

Због најављених радова данас ће без струје остати више бањалучких улица, саопштено је из Електрокрајине.

Дијелови улица Алексе Шантића, Божидара Миће Бабића, Дрварска, Карађорђева бр. 86-98, Милорада Умјеновића, Петра Мећаве и Петровачка струје неће имати од 09:00 до 11:30 часова.

Струје неће имати дијелови улица Велебитска, Српских рудара, Карађорђева бр. 293- 425, Душана и Владе Копање и Деспота Константина Драгаша у периоду од 12:00 до 13:30 часова.

Ненад Стевандић-01092025

Република Српска

Стевандић са делегацијом народних посланика у Санкт Петербургу

Од 09:00 до 13:30 часова без струје ће остатио дио Куљана.

Без струје остају и дијелови улица Давида Штрпца, Новосадска, Дујке Комљеновића, Милана Бранковића и Бранка Кошчице у периоду од 09:00 до 14:00 часова, док ће дијелови улица Доситеја Обрадовића, Јеврејска и Васе Глушца бити без струје од 09:00 до 12:00 часова.

struja

Бањалука

isključenja struje

