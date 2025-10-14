Како је "изгубљен" саобраћајни знак у центру Бањалуке

Извор:
14.10.2025
Велики, "изгубљени" и видно похабани саобраћајни знак за обавезни смјер данима стоји наслоњен уз дрво у близини Трга Крајине и хотела "Палас", у епицентру Бањалуке.
Становници града на Врбасу поручују надлежним градским и осталим властима да овај знак уклоне или врате на његово раније мјесто, да би имао сврху.
"Није нам познато гдје је био, али ово засигурно није његово мјесто, нити сврха. Молимо надлежне да га врате на старо мјесто јер би, пословично, могао завршити и код откупљивача секударних металних сировина", рекао је Срни један Бањалучанин.
Сваки знак за обавезни смјер означава правац којим се возила морају кретати и веома је битан је за безбједност возача, пјешака и других учесника у саобраћају.
Обично се поставља на раскрсницама и испред мјеста гдје почиње обавезни смјер за кретање возила.
