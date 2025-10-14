Logo

Лукач: СНСД неће подржати никакво поскупљење у Бањалуци

14.10.2025

11:03

Коментари:

0
Драган Лукач, шеф Клуба одборника СНСД-а у бањалучкој скупштини
Фото: АТВ

СНСД неће подржати никакво повећање цијена у граду у овој години, укључујући и предложено поскупљење боравка дјеце у вртићима, рекао је данас шеф Клуба одборника СНСД-а у Скупштини града Бањалука.

"Тачно је да се годинама није мијењала цијена вртића у Бањалуци, али зашто сада то морамо да урадимо преко ноћи? Ово поскупљење није оправдано. Сада се условљава да се мора повећати цијена вртића да би тете, које реално имају мале плате, добиле веће. Ако градоначелник заиста жели да им помогне, нека се одрекне неких својих пројеката и нађе средства за то", рекао је Лукач.

Додао је да СНСД неће подржати ни поскупљење воде које се, како каже, "покушава наметнути грађанима".

Подијели:

Тагови:

Dragan Lukač

СНСД

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Јокић: Ово није само побједа Депота, већ цијеле Бањалуке

Бања Лука

Јокић: Ово није само побједа Депота, већ цијеле Бањалуке

3 ч

0
Бањалучка игралишта неуредна и небезбједна за малишане

Бања Лука

Бањалучка игралишта неуредна и небезбједна за малишане

3 ч

0
АТВ сазнаје: Врховни суд поништио одлуку, Депот наставља са радом

Бања Лука

АТВ сазнаје: Врховни суд поништио одлуку, Депот наставља са радом

4 ч

1
Почела деложација Депота

Бања Лука

Почела деложација Депота

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

55

Будимиру уручено признање Медицинског факултета у Фочи

13

53

Пијани возач аутомобилом ''покосио'' жену, па побјегао са мјеста несреће

13

51

Билећа добија нови вртић: Средстава обезбјеђена из Кабинета предсједника

13

48

Патријарх Порфирије: Пресвета Богородица нас штити од замки и посрнућа

13

45

Петковић упознао Орбановог савјетника о новим Куртијевим пријетњама Србима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner