Лукач: СНСД неће подржати никакво поскупљење у Бањалуци

14.10.2025
11:03
Коментари:0
СНСД неће подржати никакво повећање цијена у граду у овој години, укључујући и предложено поскупљење боравка дјеце у вртићима, рекао је данас шеф Клуба одборника СНСД-а у Скупштини града Бањалука.
"Тачно је да се годинама није мијењала цијена вртића у Бањалуци, али зашто сада то морамо да урадимо преко ноћи? Ово поскупљење није оправдано. Сада се условљава да се мора повећати цијена вртића да би тете, које реално имају мале плате, добиле веће. Ако градоначелник заиста жели да им помогне, нека се одрекне неких својих пројеката и нађе средства за то", рекао је Лукач.
Додао је да СНСД неће подржати ни поскупљење воде које се, како каже, "покушава наметнути грађанима".
