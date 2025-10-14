Бањалучка игралишта неуредна и небезбједна за малишане

Извор:
Глас Српске
14.10.2025
10:20
Сломљене љуљашке и тобогани, неисправне клацкалице, растргане ограде, које више не раздвајају дјецу и главне саобраћајнице, чине прилично неуредно и небезбједно окружење за малишане.
На игралишту између стамбених зграда у Новој вароши клацкалице, вртуљци и љуљашке су изгубиле сједишта, а њихови остаци висе и стоје без икакве могућности за употребу без ризика.
"Дјеци овдје једино преостаје да се каче за ланце и конопце као Тарзан за лијане у џунгли. Дјеца се знају забавити и с оним што имају, али ово је испод сваког минимума и не видим како се било које дијете може нормално играти на клацкалици на коју не може ни сјести. Не треба много труда и новца да се ово поправи", рекао је Марко Радић који је отац два дјечака.
Родитељи малишана не крију забринутост и због игралишта у Алеји Светог Саве гдје је поред дотрајалих справа највећи проблем близина саобраћајнице.
"Нису ове справе за играње толики проблем, већ то што је игралиште тик уз улицу. Видјела сам једно дијете, можда је имало до двије године, како истрчава на пут. На сву срећу возачи су успјели закочити. Наравно да су одговорни родитељи, али свима се догоди тренутак непажње. Такве ситуације би требало да се предвиде и да се игралиште некако заштити", рекла је Бањалучанка Ивана Т.
Посљедњих седмица друштвеном мрежом "Инстаграм" круже фотографије руинираних игралишта које објављује Удружење грађана "Партнерство за бољу Бањалуку".
Родитељи из насеља Обилићево оформили су Грађанску иницијативу са преко 400 потписа, а упутили су 40 писама градоначелнику која, како кажу, нису уродила плодом. Грађани су, како тврде, безуспјешно слали дописе Градској управи. Због тога су многи Бањалучани преузели ствар у своје руке, те сопственим средствима куповали реквизите за игралишта како би малишанима уљепшали мјеста која су им намијењена.
Поред лошег одржавања, велики проблем представљају и вандали који уништавају реквизите, ломе справе и остављају опасне предмете на дјечијим површинама. Како истичу мјештани, овакве појаве се понављају, а санације кратко трају, јер се справе убрзо поново оштете.
"Умјесто што стално мијењамо справе и трошимо новац на поправке, јефтиније, али и ефикасније би било да град постави видео-надзор на игралиштима. Камере би одвратиле вандале, а и уколико дође до оштећења, лакше би се пронашли одговорни", један је од приједлога који се све чешће може чути међу родитељима и грађанским активистима.
Док многа мјеста за игру чекају обнову, градоначелник Драшко Станивуковић најавио је да ускоро креће изградња игралишта у насељу Петрићевац.
"Разумијем своје комшије са Петрићевца који су с правом поручили да се на игралиште чека предуго. То обећање биће убрзо испуњено. На овој парцели неће бити зграда, већ простор намијењен дјеци и њиховој игри", изјавио је градоначелник и истакао да убрзо креће изградња игралишта, пише Глас Српске.
