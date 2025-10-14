Logo

Васпитачи траже потписивање новог колективног уговора, Станивуковић одбија

14.10.2025

11:40

Васпитачи траже потписивање новог колективног уговора, Станивуковић одбија
Фото: АТВ

Радници и директор Центра за предшколско образовање и васпитање Бањалука затражили су потписивање новог колективног уговора којим би се повећале плате запосленима, док градоначелник Драшко Станивуковић поручује да то неће учинити јер Град, како каже, није ликвидан.

"Ова прича траје дуже од годину дана. Оно што је нама данас потребно јесте потпис на колективни уговор којим се мијењају коефицијенти и повећава плата радницима. Јуче сам питао градоначелника који је приједлог, који су механизми и на који начин се ово може ријешити. Његов одговор је био – повећање цијене вртића на 250 КМ", рекао је Петар Јокановић, директор Центра и одборник у Скупштини града.

"Сматрам да су услови за повећање плата већ испуњени, јер ми као установа имамо та средства. Не постоји препрека ни у погледу фискалне одговорности - нико неће прекорачити овлаштења нити потрошити средства мимо онога што је Скупштина одобрила", додао је он.

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић казао је да неће дати свој потпис на колективни уговор, наводећи да Град тренутно није ликвидан.

policija rs

Хроника

Возач и сувозач повријеђени у незгоди код Бијељине

"Ја сам за повећање цијене, и то је рјешење, па макар ме сваки родитељ мрзио. Али данас нећу дати потпис на колективни уговор јер немамо средстава за то", рекао је Станивуковић.

Одборницима се обратила и Слађана Мишић, предсједница синдикалне организације Центра за предшколско образовање и васпитање, поручивши да њихова борба траје дуго.

"У Центру тренутно влада велико незадовољство радника, али ускоро очекујемо и велико незадовољство родитеља", рекла је Мишић, додајући да је предложени додатак на плату сраман.

Према њеним ријечима, за прекид штрајка потребан је потпис на колективни уговор или евентуално договор који би подразумијевао исплату 150 КМ одмах, исплату преосталог регреса, те повећање плата до 20 одсто у наредна два мјесеца, пишу Независне.

