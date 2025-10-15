Преминуо познати пјевач

Извор:
Танјуг
15.10.2025
07:11
Добитник Гремија и Р&Б пјевач Д'Ангело (51) преминуо је након борбе са раком, потврдила је његова породица за ЦБС.
Пјевач, чије је право име било Мајкл Јуџин Арчер, преминуо је јуче.
Рођен у Вирџинији, рано је напустио школу како би се посветио музици.
Прославио се 1994. године, а албум "Воодоо" (2000) донио му је Греми за најбољи Р&Б албум и најбољи мушки вокал.
Д'Ангело је у мају требало да наступи на музичком фестивалу "Роотс Пицниц" у Филаделфији, али је наступ отказан због компликација послије операције.
Имао је троје дјеце, а никада се није женио.
