Преминуо познати пјевач

Танјуг

15.10.2025

07:11

Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Добитник Гремија и Р&Б пјевач Д'Ангело (51) преминуо је након борбе са раком, потврдила је његова породица за ЦБС.

Пјевач, чије је право име било Мајкл Јуџин Арчер, преминуо је јуче.

Рођен у Вирџинији, рано је напустио школу како би се посветио музици.

Прославио се 1994. године, а албум "Воодоо" (2000) донио му је Греми за најбољи Р&Б албум и најбољи мушки вокал.

Д'Ангело је у мају требало да наступи на музичком фестивалу "Роотс Пицниц" у Филаделфији, али је наступ отказан због компликација послије операције.

Имао је троје дјеце, а никада се није женио.

Пјевач

