Logo

Славимо Светог Кипријана и Јустину дјевицу: Обавезно изговорите посебну молитву

Извор:

Курир

15.10.2025

07:02

Коментари:

0
Славимо Светог Кипријана и Јустину дјевицу: Обавезно изговорите посебну молитву
Фото: АТВ

Српска православна црква и вјерници славе данас Свете мученике Кипријана и Јустину дјевицу.

Кипријан - досељен из Картагене у Антиохију, гдје живљаше и Јустина са својим родитељима, Едесијем и Клеодонијом. Едесије бјеше жрец идолски и цијели дом његов незнабожачки.

Али када Јустина ходећи по црквама хришћанским позна вјеру праву, она обрати и оца и мајку Христу Господу. И све троје примише крштење од Оптата епископа.

Неки развратни младић Аглаид незнабожац хтједе пошто по то прелестити св. Јустину, јер се занесе љепотом њеном, па како га св. дјевица одсудно одби, он потражи помоћ код Кипријана. Кипријан навођаше зле духове, једне за другим, на Јустину, да би у њој распалили страст нечисту за Аглаидом, но не успје у томе ништа, јер св. Јустина крсним знамењем и молитвом Богу одгоњаше од себе духове злобе.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Свијет

Разбијена нарко-банда чији је главни човјек ухапшен у БиХ

Тада Кипријан позна силу крста, и сам се крсти, и временом постаде презвитер и епископ. Озлобљени незнабошци оптужише њега и Јустину, и обоје бјеху предати суду у Дамаску, по том мучени и посејчени у Никомидији крајем III вијека.

На данашњи дан, вјерује се, треба изговорити молитву против враџбина светог Кипријана:

"Ти који обитаваш у безграничној свјетлости и неприступној грмљавини, Тебе гледају хиљаде Сила и милијарде Светих Ангела и Архангела. Сада Ти се, пак, молим и преклињем Те Боже наш, да моја молитва пред Тобом, Боже и Господе Милости, буде као жртва благоугодна Теби.

Сваки човјек који има духа нечастивог да се сасвим очисти са цијелим домом својим. Ако је везан враџбином или злим делима или магијом или је спутан од седамдесет и двије клетве зависти и омађијан и носи у себи триста шездесет и пет ријечи враџбине, које су на штету и пропаст слугу Божијих (име) са свим домовима њиховим.

Гдје год се прочита ова усрдна молитва моја пред Благодаћу Твојом, одмах да се ослободи сав народ и мјесто од сваког гњева и болести и сваке свезе враџбина и бајања и магије, сваког урока и злог језика, пакости, немара и љењости, разузданости, неразборитости, слабости и безнађа, сваке неправде и сваке заблуде или преваре, или препреке долазеће од ђавола, као и слуге Божије (име) са свим домовима својим. И да буду разријешени и избављени у има Оца и Сина и Светога Духа. Амин."

(Курир)

Подијели:

Тагови:

СПЦ

svetac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Свијет

Разбијена нарко-банда чији је главни човјек ухапшен у БиХ

5 ч

0
Спава ли поларни медвјед зимски сан?

Занимљивости

Спава ли поларни медвјед зимски сан?

13 ч

0
Најотровнија змија још није заспала, мјештани у чуду

Занимљивости

Најотровнија змија још није заспала, мјештани у чуду

13 ч

0
Србија славила против Андоре

Фудбал

Србија славила против Андоре

13 ч

0

Више из рубрике

Лото резултати: Који бројеви су извучени у 81. колу?

Друштво

Лото резултати: Који бројеви су извучени у 81. колу?

16 ч

0
У Бијељини Сабор геодета Србије и Српске

Друштво

У Бијељини Сабор геодета Србије и Српске

16 ч

0
Дијете (3) хеликоптером из УКЦ пребачено у Београд

Друштво

Дијете (3) хеликоптером из УКЦ пребачено у Београд

16 ч

0
"Шуме Српске" никако на зелену грану: Минус око четири милиона

Друштво

"Шуме Српске" никако на зелену грану: Минус око четири милиона

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

12

09

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

11

59

Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

11

57

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

11

47

Партнер на тераси избо манекенку (29): Све се одиграло пред очима комшија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner