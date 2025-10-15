Славимо Светог Кипријана и Јустину дјевицу: Обавезно изговорите посебну молитву

Извор:
Курир
15.10.2025
07:02
Коментари:0
Српска православна црква и вјерници славе данас Свете мученике Кипријана и Јустину дјевицу.
Кипријан - досељен из Картагене у Антиохију, гдје живљаше и Јустина са својим родитељима, Едесијем и Клеодонијом. Едесије бјеше жрец идолски и цијели дом његов незнабожачки.
Али када Јустина ходећи по црквама хришћанским позна вјеру праву, она обрати и оца и мајку Христу Господу. И све троје примише крштење од Оптата епископа.
Неки развратни младић Аглаид незнабожац хтједе пошто по то прелестити св. Јустину, јер се занесе љепотом њеном, па како га св. дјевица одсудно одби, он потражи помоћ код Кипријана. Кипријан навођаше зле духове, једне за другим, на Јустину, да би у њој распалили страст нечисту за Аглаидом, но не успје у томе ништа, јер св. Јустина крсним знамењем и молитвом Богу одгоњаше од себе духове злобе.
Свијет
Разбијена нарко-банда чији је главни човјек ухапшен у БиХ
Тада Кипријан позна силу крста, и сам се крсти, и временом постаде презвитер и епископ. Озлобљени незнабошци оптужише њега и Јустину, и обоје бјеху предати суду у Дамаску, по том мучени и посејчени у Никомидији крајем III вијека.
На данашњи дан, вјерује се, треба изговорити молитву против враџбина светог Кипријана:
"Ти који обитаваш у безграничној свјетлости и неприступној грмљавини, Тебе гледају хиљаде Сила и милијарде Светих Ангела и Архангела. Сада Ти се, пак, молим и преклињем Те Боже наш, да моја молитва пред Тобом, Боже и Господе Милости, буде као жртва благоугодна Теби.
Сваки човјек који има духа нечастивог да се сасвим очисти са цијелим домом својим. Ако је везан враџбином или злим делима или магијом или је спутан од седамдесет и двије клетве зависти и омађијан и носи у себи триста шездесет и пет ријечи враџбине, које су на штету и пропаст слугу Божијих (име) са свим домовима њиховим.
Гдје год се прочита ова усрдна молитва моја пред Благодаћу Твојом, одмах да се ослободи сав народ и мјесто од сваког гњева и болести и сваке свезе враџбина и бајања и магије, сваког урока и злог језика, пакости, немара и љењости, разузданости, неразборитости, слабости и безнађа, сваке неправде и сваке заблуде или преваре, или препреке долазеће од ђавола, као и слуге Божије (име) са свим домовима својим. И да буду разријешени и избављени у има Оца и Сина и Светога Духа. Амин."
(Курир)
Најновије
Најчитаније
12
11
12
09
11
59
11
57
11
47
Тренутно на програму