Спава ли поларни медвјед зимски сан?

Већина медвједа избјегава хладно вријеме и преспава периоде зиме када има мање дневног свјетла. Ови медвједи на тај начин штеде енергију јер је ходање по снијегу и проналажење хране у зимским увјетима исцрпљујући посао.
Али то није истина за поларне медвједе. Зима је невјеројатно активно вријеме за поларне медвједе, а ово годишње доба проводе лутајући смрзнутим ледом на поларним морима, углавном у мраку. Придружите нам се док истражујемо зашто поларни медвједи не спавају зимски сан.
Бројне животиње спремају се полако за зимски сан, односно, период хибернације како би преживјели ниске температуре и дочекали љепше вријеме за исхрану.
Једна од најпрепознатљивијих животиња код нас која улази у зимски сан је медвјед. Ипак, то није случај са његовим сјеверним рођаком.
Поларни медвјед полако је еволуирао током генерација како би у потпуности искористио прилике које му нуди његов сјеверни дом. Иако не живе сви поларни медвједи на Арктику, сви поларни медвједи живе међу снијегом и ледом. Ово је изазовно окружење у којем је тешко преживјети, али поларни медвјед је тијеком година научио неке трикове.
Поларни медвјед еволуирао је од обичног смеђег медвједа, али генетска мутација која је младунчету дала бијело крзно умјесто смеђег довела је до тога да се то младунче боље сналази у свом арктичком станишту. С бијелим крзном на бијелом терену медвјед се лакше пришуља плијену, што је логично довело до више потомака с бијелим крзном. Одједном је ова случајна особина, производ генетске мутације, постала доминантна код сјеверних медвједа, па је тако настао поларни медвјед.
На сјеверу је постојала мања конкуренција него на подручјима која је настањивао смеђи медвјед па се поларни медвјед задржао на далеком сјеверу.
Поларни медвјед је с временом развио особине за овладавање арктичким крајоликом, као што су краће панџе како би могао ходати по леду и бољи ноћни вид. Такође, пребацио се са своје прехране пуне угљикохидрата, због чега други медвједи једу траву и поврће, како би се у потпуности фокусирали на калорије које добијају из меса и сала.
Угљикохидрати не одржавају тијело у доброј кондицији тако дуго као маст и месо па поларни медвједи преживљавају напуњени туљановом салом, јер на високоме сјеверу постоје дуги периоди када је тешко уловити плијен, али то није зими.
Зими је знатно лакше ухватити плијен јер поларни медвјед може ходати по морском леду и чекати да се плијен појави у рупи како би ухватио ваздух. Туљани су бржи пливачи па би поларни медвјед врло тешко ухватио једног у води – то је разлог зашто поларни медвјед највише лови зими када су мора залеђена.
