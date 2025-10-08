Logo

Медвјед напао двоје људи у супермаркету!

08.10.2025

11:55

Медвјед напао двоје људи у супермаркету!
Фото: Unsplash

Медвјед је ушао је супермаркет у централном дијелу Јапана, повриједио двојицу мушкараца и уплашио остале купце, саопштили су званичници.

Одрасли медвјед висине 1,4 метра ушао је у супермаркет у Нумати, сјеверно од Токија, и лакше повриједио два старија купца.

Продавница се налази близу планинског подручја, али до сада није забиљежено да су јој се приближавали медвједи.

"Ушао је на главни улаз и остао унутра отприлике четири минута. Попео се на витрину са рибом и оштетио стакло. На одјељењу са воћем, оборио је гомилу авокада и згазио их", изјавио је агенцији АФП менаџер супермаркета Хироши Хорикава.

Он је рекао да је у том тренутку унутра било око 30 до 40 купаца и да се медјвед узнемирио док је покушавао да пронађе излаз.

У одвојеном случају, човјек је пронађен мртав на планини у сјеверној регији Ивате, а претпоставља се да га је усмртио медвјед, јер су пронађени трагови напада животиње, пренио је јавни сервис НХК, позивајући се на полицију.

Између априла и септембра, 108 људи широм Јапана повријеђено је у нападима медвједа, укључујући пет смртних случајева, наводи се у подацима Министарства за заштиту животне средине.

Све више дивљих медвједа уочава се у Јапану током посљедњих година, чак и у стамбеним подручјима, због фактора који укључују смањење људске популације и климатске промјене.

