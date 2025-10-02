Такмичење дебелих медвједа: Побједник има 550 кила и сломљену вилицу

Извор:
Чунк, високи смеђи медвјед са сломљеном вилицом, побиједио је конкуренцију на популарном такмичењу "Седмица дебелих медвједа" на Аљасци - што је била његова прва побједа након што је три претходне године завршио на другом мјесту.
Годишње онлајн такмичење омогућава гледаоцима да прате 12 медвједа у Националном парку и резервату "Катмаи" на Аљасци путем веб камера уживо и гласају у турниру, у којем се бира један медвјед, а који траје седмицу дана.
Чунк, службено познат као Медвјед 32, побиједио је Медвједа 856, који нема надимак према укупним резултатима објављеним на веб страници организатора.
Организатори такмичења процијенили су Чункову тежину на 1.200 фунти, односно око 550 килограма.
Иако не важу, појединачне медвједе током такмичења због безбједоносних разлога, Чунку и другима је раније скенирана густоћа тијела како би се побољшале процјене тежине помоћу ласерске технологије зване ЛИДАР, пише Euronews.
"Упркос сломљеној вилици, он остаје један од највећих и најопаснијих медвједа у ријеци Брукс", рекао је Мике Фиц, природњак за еxплоре.орг. Фиц је рекао да је Чунк вјероватно повриједио вилицу у борби с другим медвједом.
Такмичење је јако популарно. Ове године привукло је више од 1,5 милиона гласова од обожавалаца који су гледали како се медвједи преједају рекордним јесењим лососом док су ловили рибу у ријеци Брукс, око 480 километара од Анчорагеа.
То је највећи вишак лососа у живом сјећању медвједа или људи који воде такмичење "Седмица дебелих медвједа" од 2014. године, према ријечима портпаролке "Катмаи Консерванцy" Наоми Боак.
"То обиље смањило је сукобе у ријеци јер су лососи били лако доступни", навела је Боакова у е-поруци.
Чуварица Националног парка Катмаи Сарах Брус процијенила је да је око 200.000 лососа кренуло уз ријеку Брукс.
У горим годинама, најиздржљивији медвједи се боре за најбоља мјеста за риболов у Брукс Фалсу, гдје се лососи окупљају у уском грлу и искачу из воде док се боре узводно за мријест.
Ове године, мјеста за риболов у Брукс Фалсу често су била празна јер су медвједи ловили узводно и низводно. Било је чак и мјеста за људе да лове.
У једном тренутку, једна од камера уживо на Еxплоре.орг-у показала је двије особе које мирно бацају штапове за пецање дуж ријеке, чак и док су смеђи медвједи ловили узводно и низводно од њих.
Драматичне борбе и емотивне позадинске приче
Гласачи у онлајн такмичењу могли су прегледати фотографије медвједа прије и послије, мршавих на почетку љета и угојених на крају.
Медвједи се заправо не важу, јер би то било превише опасно и тешко. Неки обожаваоци бирају свог фаворита на основу изгледа или позадинске приче.
Камере уживо на Брукс Фалсу забиљежиле су тренутке из 2024. године када је медвједић 128, Гразер, прелетио преко водопада и отплутао на мјесто за риболов које је заузео Чунк, који је напао и повриједио младунче.
Гразер се борио с Чунком, али је младунче на крају угинуло. Након драматичне борбе, гласање навијача донијело је Гразеру побједу над Чунком.
"Седмица дебелих медвједа" покренута је 2014. године као интерактиван начин информисања јавности о смеђим медвједима, обалним рођацима гризлија.
Љета проводе хватајући и једући што више лососа како би се могли удебљати за хибернацију у хладним зимама Аљаске.
