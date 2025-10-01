Logo

Потрага за медвједом лоповом

01.10.2025

22:17

Потрага за медвједом лоповом
Фото: Pexels

Службеници за дивље животиње у Вашингтону подијелили су видео црног медвједа који се претвара у лопова на веранди како би украо пакет испред врата станара.

Од‌јел за рибу и дивље животиње Вашингтона објавио је на друштвеним мрежама видео снимљен у подручју Океан Шорса, који би требао послужити као подсјетник да не остављате никакве предмете предуго на веранди.

"Пријатељски подсјетник да ако наручите DoorDash, Убер Еатс или друге услуге доставе хране, обавезно је одмах преузмите. Лопови с веранде долазе у свим облицима, укључујући крзнене и четвероножне", наводи се у објави.

Од‌јел је рекао да медвјед у видеу није имао довољно среће да добије доставу хране, преноси "Упи".

