Прелијепа докторка Петра показала необичан медицински инструмент

01.10.2025

21:23

Прелијепа докторка Петра показала необичан медицински инструмент
Фото: Instagram/Petramestric

На друштвеним мрежама често гледамо садржаје који изазивају изненађење, али оно што је недавно објавила хрватска докторка и инфлуенсерка Петра Мештрић потпуно је збунило њене пратиоце.

Један необичан снимак отворио је лавину коментара и погађања.

Докторка Петра Мештрић је на Инстаграму показала справу која на први поглед изгледа као огрлица са великим дрвеним куглицама. Уз снимак је питала своје пратиоце: “Можете ли погодити за шта служи ово медицинско помагало?”

Коментари су били шарени. Једни су тврдили да је у питању накит, други да личи на справу за масажу стопала, а било је и оних који су нагађали да је у питању реквизит за вјежбе бројања. Тек када се неко од пратилаца јавио са одговором да је ријеч о орхидометру, инструменту који се користи за мјерење запремине тестиса, мистерија је ријешена. На овај одговор докторка Петра је реаговала са емотиконом аплауза и тако потврдила да је одговор – тачан.

Ипак, дискусија се наставила јер ретко ко је знао за постојање ове справе. Многи су признали да су морали да потраже на интернету чему служи, преноси Блиц жена.

Ко је Петра Мештрић

Петра Мештрић није непознато лице јавности. Завршила је Медицински факултет у Ријеци и данас ради у Служби за школску и универзитетску медицину. Паралелно негује своју инфлуенсерску каријеру и кроз друштвене мреже спаја медицинску едукацију са забавним садржајем.

пуцњава у Вишњичкој бањи

Србија

Доктори учинили чудо: Жена рањена у пуцњави примљена без знакова живота

Шира публика је памти и као бившу учесницу ријалити програма “Брак на прву”. Сама каже да јој није лако да уклопи све обавезе, али да су добра организација и подршка породице кључ. Рад у струци, снимања, друштвене мреже, медијски наступи. То је један велики мултитаскинг сваки дан. Кључ је добра организација и то да признам када ми треба пауза. Није срамота успорити и тада ми падају на памет најбољи садржаји – објаснила је Петра.

doktor

influenserka

