Хитно се огласио РХМЗ: Стиже снијег

Б92
22.12.2025
17:23
Републички хидрометеоролошки завод Србије објавио је најновију прогнозу времена.
Према најави, данас и сутра нас очекује кишовито вријеме, а у четвртак у појединим деловима Србије – снежне падавине.
Према најави РХМЗ, данас послије подне очекује се ведро вријеме, док ће вјетар бити слаб југоисточни и источни, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено умјерен и јак, наводи РХМЗ.
"Вјетар слаб југоисточни и источни, на југу Баната и у доњем Подунављу умјерен, повремено и јак", наводи РХМЗ.
У четвртак снијег
У уторак ујутру по котлинама и долинама ријека и на западу Војводине нас очекује ниска облачност која ће се понегдје задржати и прије подне.
"Током дана претежно сунчано вријеме, осим у Тимочкој Крајини, гдје ће током цијелог дана бити облачно и тмурно са кишом. Вјетар слаб и умјерен југоисточни и источни, на југу Баната и јак. Најнижа температура од -2 до 4 °C, а највиша дневна од 5 до 10 °C. Наоблачење са кишом, које ће увече захватити југозападне, током ноћи прошириће се и на већину осталих предела наше земље", наводи се.
У сриједу ће бити облачно вријеме с кишом, док ће на планинама источне Србије падати снијег и формираће се снежни покривач.
"Краткотрајни престанак падавина прије подне се очекује у југозападним, а од средине дана и у већини осталих предјела, али крајем дана и током ноћи поново се очекују нове падавине са југа и истока, снијег у брдско-планинским предјелима, а киша у нижим. У четвртак ће падати снијег уз формирање/повећање снежног покривача, а у нижим предјелима, нарочито сјеверне Србије, и киша", најављује РХМЗ.
Од петка се очекује суво вријеме, уз појаву слабих и умјерених јутарњих мразева и поновну маглу у нижим пределима.
