"Кошаркашка бомба": Пешић преузео евролигаша!

Бивши селектор кошаркашке репрезентације Србије Светислав Пешић нови је тренер Бајерна из Минхена.
Право ниоткуда експлодирала је евролигашка бомба, Светислав Пешић вратио се на клупу Бајерна! Он ће њемачки клуб водити до краја сезоне.
🚨 Coach Svetislav Pešić kehrt zurück — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) December 22, 2025
Er übernimmt bis Saisonende - Mehr dazu auf unserer Website.
📰 https://t.co/WkTuk1tvxa
_____@freelanceDE wünscht viel Erfolg im neuen Job. @FCBayern Basketball Update pic.twitter.com/7lWDrxWACX
Подсjетимо, Баварци су прије неколико дана отпустили Гордона Херберта.
