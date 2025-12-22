Logo
"Кошаркашка бомба": Пешић преузео евролигаша!

22.12.2025

17:07

Фото: Anadolu/Esra Bilgin

Бивши селектор кошаркашке репрезентације Србије Светислав Пешић нови је тренер Бајерна из Минхена.

Право ниоткуда експлодирала је евролигашка бомба, Светислав Пешић вратио се на клупу Бајерна! Он ће њемачки клуб водити до краја сезоне.

Подсjетимо, Баварци су прије неколико дана отпустили Гордона Херберта.

