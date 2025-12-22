Ево шта се десило са Миљаном Кулић у Ургентном центру! Освануле најновије вијести

Извор:
Миљана Кулић током викенда била је изведена из "Елите 9" због здравственог проблема, те је завршила у Ургентном центру јер се жалила на јаке болове у стомаку, а сада се након краћег опоравка вратила у Бијелу кућу.
Наиме, како нам је Марија Кулић испричала, Миљана је имала обилно крварење због лијека којег узима, због чега су јој се јавили болови, али се све брзо стабилизовало.
У повратку у Бијелу кућу попричала је са робом Рошом који ју је питао како је.
"Кија је имала интимне односе са овим водитељем" Испливале тврдње о побједници Задруге
- Знала сам и за боље дане - почела је Миљана.
Морам да ти кажем да си смршала, Мико, ти се сушиш - рекао је Тоша.
- Изнервирала сам се због Ивана, зато што нема ни трунку емпатије према мени, зна да сам рекла да Жељко пошаље и њему честитку, све ми се скупило, он је извријеђао мене и моју породицу, никад ме није питао како сам, је л' све у реду, да ми каже Добро јутро, то би ми много значило, осјећам се безвриједно, слика се са мном као са стубом. Питала сам га да ли ме воли на било који начин, као мајку свог дјетета, каже "Не", то је очекивано од њега, већ виђено. Онда кренем да се шминкам, па питам што да се шминкам. Кажу да ће од Нове године све бити боље, да треба да имаш воље, али мени бити боље неће - причала је Кулићка.
Након овог разговора за црним столом се сукобила са Душицом Ђокић због чега је морало обезбјеђење да реагује.
- Шта се сад зграњава на ово, а д**ала је Виктору - рекла је Миљана, на шта је задругарка скочила на њу.
(Курир)
