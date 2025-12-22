Преминуо легендарни пјевач Крис Риа

Извор:
Агенције
22.12.2025
16:18
Познати пјевач Крис Риа (Chris Rea) преминуо је данас у 74. години.
Портпарол његове породице је, објављујући вијест о Рииној смрти, рекао: „Са огромном тугом објављујемо смрт нашег вољеног Криса.„Преминуо је мирно у болници раније данас након кратке болести, окружен породицом“, преноси Би-Би-Си.
Крис Риа је био познат по бројним хитовима, укључујући „Driving Home For Christmas“.
Поред овог божићног хита, Риа је имао успјех крајем седамдесетих и осамдесетих са пјесмама „Fool (If You Think It’s Over)“, „Let’s Dance“ и „The Road To Hell“
Музичару рођеном у Мидлсброу је претходно дијагностикован рак панкреаса, који му је одстрањен 2001. године.
