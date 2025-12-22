Logo
Large banner

Преминуо легендарни пјевач Крис Риа

Извор:

Агенције

22.12.2025

16:18

Коментари:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Познати пјевач Крис Риа (Chris Rea) преминуо је данас у 74. години.

Портпарол његове породице је, објављујући вијест о Рииној смрти, рекао: „Са огромном тугом објављујемо смрт нашег вољеног Криса.„Преминуо је мирно у болници раније данас након кратке болести, окружен породицом“, преноси Би-Би-Си.

Крис Риа је био познат по бројним хитовима, укључујући „Driving Home For Christmas“.

Поред овог божићног хита, Риа је имао успјех крајем седамдесетих и осамдесетих са пјесмама „Fool (If You Think It’s Over)“, „Let’s Dance“ и „The Road To Hell“

Музичару рођеном у Мидлсброу је претходно дијагностикован рак панкреаса, који му је одстрањен 2001. године.

Подијели:

Тагови:

Крис Риа

pjevač

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Три државе створиле своју верзију НАТО-а

Свијет

Три државе створиле своју верзију НАТО-а

1 ч

0
Постављен "мигрантски рекорд" у Британији

Свијет

Постављен "мигрантски рекорд" у Британији

1 ч

0
Ватрена Бањалучанка се вјерила са новим партнером, 21 дан након што је саопштила да се развела!

Сцена

Ватрена Бањалучанка се вјерила са новим партнером, 21 дан након што је саопштила да се развела!

1 ч

0
Огњен Ритан

Остали спортови

Ни повреда га није зауставила: Како је млади Бањалучанин Огњен Ритан дошао до медаље на СП

1 ч

0

Више из рубрике

Ватрена Бањалучанка се вјерила са новим партнером, 21 дан након што је саопштила да се развела!

Сцена

Ватрена Бањалучанка се вјерила са новим партнером, 21 дан након што је саопштила да се развела!

1 ч

0
Ханка Палдум скрхана због смрти хармоникаша: "Није могла да се јави на телефон"

Сцена

Ханка Палдум скрхана због смрти хармоникаша: "Није могла да се јави на телефон"

2 ч

0
Марија се огласила о Миљанином стању након што је пребачена у Ургентни

Сцена

Марија се огласила о Миљанином стању након што је пребачена у Ургентни

4 ч

0
Миљана Кулић хитно примљена у Ургентни центар

Сцена

Миљана Кулић хитно примљена у Ургентни центар

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Конаковићева странка наставља да пуца, Карамехић-Абазовић прешла у НС

17

23

Хитно се огласио РХМЗ: Стиже снијег

17

23

Цвијановић: Радојичић одређује и распоређује кандидате опозиције за инокосне функције

17

13

Познато ко је пуцао из аутомобила у покрету у Сарајеву

17

12

Додик: Чаушевић савршено објаснио шта је жеља Бошњака и улога опозиције из Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner