Познато ко је пуцао из аутомобила у покрету у Сарајеву

22.12.2025
Поступајући тужилац Тужилаштва Кантона Сарајево предложио је Кантоналном суду у Сарајеву одређивање једномјесечног притвора Фарису Пали и Аднану Хећи због више кривичних дјела.
Они се сумњиче за покушај убиства, оштећење туђе ствари, недозвољено држање оружја и експлозивних материја и неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога.
"Сумњиче се да су суботу ујутро на подручју Кобиље Главе, из аутомобила у покрету, употријебили ватрено оружје према оштећеном који је управљао моторним возилом. Повријеђених није било", саопштили су из Тужилаштва КС.
Претресом аутомобила и стамбених просторија које осумњичени користе на подручју Старог Града, полицијски службеници су пронашли и одузели једну аутоматску пушку, пиштољ, одређену количину муниције, више ПВЦ паковања хероина, кокаина и марихуане, дробилице, дигиталну вагу и друге предмете од интереса за истрагу.
Они су од раније познати полицијским органима у Сарајеву.
