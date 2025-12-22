Logo
Познато ко је пуцао из аутомобила у покрету у Сарајеву

Познато ко је пуцао из аутомобила у покрету у Сарајеву
Поступајући тужилац Тужилаштва Кантона Сарајево предложио је Кантоналном суду у Сарајеву одређивање једномјесечног притвора Фарису Пали и Аднану Хећи због више кривичних д‌јела.

Они се сумњиче за покушај убиства, оштећење туђе ствари, недозвољено држање оружја и експлозивних материја и неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога.

"Сумњиче се да су суботу ујутро на подручју Кобиље Главе, из аутомобила у покрету, употријебили ватрено оружје према оштећеном који је управљао моторним возилом. Повријеђених није било", саопштили су из Тужилаштва КС.

Претресом аутомобила и стамбених просторија које осумњичени користе на подручју Старог Града, полицијски службеници су пронашли и одузели једну аутоматску пушку, пиштољ, одређену количину муниције, више ПВЦ паковања хероина, кокаина и марихуане, дробилице, дигиталну вагу и друге предмете од интереса за истрагу.

Они су од раније познати полицијским органима у Сарајеву.

Пуцњава

Сарајево

