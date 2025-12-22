Цвијановић: Радојичић одређује и распоређује кандидате опозиције за инокосне функције

22.12.2025
17:23
Коментари:1
Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић истакла је да Игор Радојичић одређује и распоређује кандидате опозиције за инокосне функције.
- Игор Радојичић одређује и распоређује кандидате опозиције за инокосне функције. Није виц - навела је Цвијановићева на Иксу.
Радојичић је објавио данас на друштвеним мрежама да су Драшко Станивуковић и Бранко Блануша, као заједнички кандидати опозиције за предсједника Републике и српског члана Предсједништва БиХ, "добитна комбинација" за изборе 2026. године.
