Долар жестоко пао након 22 године

02.10.2025

07:29

Амерички долар је пао за више од 0.27 одсто у сриједу након што Конгрес није успио да постигне договор о привременом буџету, што је резултирало блокадом америчке савезне владе.

Индекс долара, који упоређује перформансе долара са шест других валута, као што су евро и јапански јен, пао је на 97.19 од 13.35 ГМТ (09.35 ЕДТ), преноси "Анадолија".

Овај пад је резултирао укупним падом од 10 одсто за 2025. годину. То је највећи годишњи пад вриједности долара од 2003. године, када је пао за 14.6 одсто.

Америчка савезна влада се "затворила" у сриједу у поноћ, након што демократе у Конгресу одбиле да подрже републикански план за привремено финансирање државних институција, осим ако не добију уступке у вези са здравственом заштитом.

Републиканци, који контролишу и Сенат и Представнички дом, одбацили су те захтјеве, а оба приједлога, и демократски и републикански, пала су на гласању у Сенату тик пред истек рока.

Ово је први "shutdown" од блокаде крајем 2018. и почетком 2019. године која је трајала 35 дана.

