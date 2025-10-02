Долар жестоко пао након 22 године

Извор:
Б92
02.10.2025
07:29
Коментари:0
Амерички долар је пао за више од 0.27 одсто у сриједу након што Конгрес није успио да постигне договор о привременом буџету, што је резултирало блокадом америчке савезне владе.
Индекс долара, који упоређује перформансе долара са шест других валута, као што су евро и јапански јен, пао је на 97.19 од 13.35 ГМТ (09.35 ЕДТ), преноси "Анадолија".
Србија
Савјет безбједности УН 21. октобра о Косову и Метохији
Овај пад је резултирао укупним падом од 10 одсто за 2025. годину. То је највећи годишњи пад вриједности долара од 2003. године, када је пао за 14.6 одсто.
Америчка савезна влада се "затворила" у сриједу у поноћ, након што демократе у Конгресу одбиле да подрже републикански план за привремено финансирање државних институција, осим ако не добију уступке у вези са здравственом заштитом.
Републиканци, који контролишу и Сенат и Представнички дом, одбацили су те захтјеве, а оба приједлога, и демократски и републикански, пала су на гласању у Сенату тик пред истек рока.
Економија
Пољопривредници из Српске одустају од кукуруза
Ово је први "shutdown" од блокаде крајем 2018. и почетком 2019. године која је трајала 35 дана.
Регион
3 ч0
Република Српска
3 ч3
Република Српска
3 ч3
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму