Потрага за спомеником Павлу Ђуришићу у манастиру Ђурђеви ступови

СРНА
02.10.2025
07:20
Беранска полиција прегледала је јуче просторије манастирског комплекса Ђурђеви ступови у Беранама, гдје је тражила споменик четничком команданту Павлу Ђуришићу, након одлуке Основног суда да се спомен-обиљежје привремено одузме, сазнају "Вијести" из полицијских извора.
Беранска полиција није пронашла спомен-обиљежје, које је откривено у беранском селу Горње Заостро, а потом премјештено у сеоску цркву, а затим и у просторије манастирског компелкса Ђурђеви ступови.
Предсједник Основног суда у Беранама Иван Дошљак одлуку да се спомен-обиљежје привремено одузме из манастира образложио је тиме да то може бити доказ у кривичном поступку против Вујадина Добрашиновића из села Горње Заостро, на чијем је имању 7. августа постављен споменик Ђуришићу.
Према судској одлуци, старјешина манастира Ђурђеви ступови је дужан да преда спомен-обиљежје полицији, а ако то одбије предвиђена је казна од 1.000 евра или затворска казна.
У одлуци суда наводи се да је рок за извршење три дана.
