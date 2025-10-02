Logo

Потрага за спомеником Павлу Ђуришићу у манастиру Ђурђеви ступови

Извор:

СРНА

02.10.2025

07:20

Потрага за спомеником Павлу Ђуришићу у манастиру Ђурђеви ступови
Фото: Printscreen/Youtube/Pobjeda

Беранска полиција прегледала је јуче просторије манастирског комплекса Ђурђеви ступови у Беранама, гдје је тражила споменик четничком команданту Павлу Ђуришићу, након одлуке Основног суда да се спомен-обиљежје привремено одузме, сазнају "Вијести" из полицијских извора.

Беранска полиција није пронашла спомен-обиљежје, које је откривено у беранском селу Горње Заостро, а потом премјештено у сеоску цркву, а затим и у просторије манастирског компелкса Ђурђеви ступови.

Влада-09092025

Република Српска

Влада Српске о Приједлогу закона о допуни Закона о локалној самоуправи

Предсједник Основног суда у Беранама Иван Дошљак одлуку да се спомен-обиљежје привремено одузме из манастира образложио је тиме да то може бити доказ у кривичном поступку против Вујадина Добрашиновића из села Горње Заостро, на чијем је имању 7. августа постављен споменик Ђуришићу.

Према судској одлуци, старјешина манастира Ђурђеви ступови је дужан да преда спомен-обиљежје полицији, а ако то одбије предвиђена је казна од 1.000 евра или затворска казна.

dodik putin

Република Српска

Додик са Путином у Сочију

У одлуци суда наводи се да је рок за извршење три дана.

