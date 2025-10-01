Logo

Жена из МУП-а уплате за возачке дозволе годинама спремала у свој џеп

01.10.2025

22:47

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Иако је готово четири и по године задржавала новац који је припадао државном буџету, референт Полицијске управе Загребачке избјегла је казну затвора.

Према писању портала Индекс, 51-годишња службеница признала је кривицу и постигла нагодбу с хрватском Канцеларијом за сузбијање корупције и организованог криминала (УСКОК), па је умјесто затворске казне добила условну — годину дана затвора с условном од три године.

Током тог периода, према оптужници, узимала је готовину од грађана који су плаћали таксе за издавање нових возачких дозвола — у износима између 151 и 200 куна. Умјесто да их упути да новац уплате путем банке, уплате у Фину (Фина) или путем интернет банкарства, тражила је да јој новац предају директно у руке, након чега би га задржавала за себе.

zemljotres ilustracija (6)

Друштво

Земљотрес у БиХ, осјетило се и у Хрватској

Упркос томе, личне податке странака уредно је просљеђивала Агенцији за комерцијалне д‌јелатности (АКД), како би се дозволе израдиле, иако накнаде формално нису биле уплаћене.

На овај начин себи је прибавила имовинску корист од укупно 32.559 куна, односно 4.321 евра, а државни буџет Републике Хрватске оштетила за исти износ.

Суд ју је прогласио кривом за злоупотребу положаја и овласти. Пресудом је, осим условне казне, обавезана да држави врати дио штете — тачно 2.118 евра — у року од шест мјесеци. Такође, наредне три године не смије починити ново казнено д‌јело ако не жели да условна казна буде претворена у стварни затвор.

