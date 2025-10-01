Земљотрес у БиХ, осјетило се и у Хрватској

01.10.2025
22:32
У Босни и Херцеговини регистровано је подрхтавање, а још увијек нису доступне информације о јачини земљотреса.
У питању је подручни дио око Широког Бријега, Мостара, а према првим информацијама земљотрес се осјетио и у Хрватској.
"Трајало пар секунди", "Солидно затресло", неки су од коментара.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 19 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) October 1, 2025
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/m5FgFnFC3q
