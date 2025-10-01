Logo

Земљотрес у БиХ, осјетило се и у Хрватској

01.10.2025

22:32

Земљотрес у БиХ, осјетило се и у Хрватској

У Босни и Херцеговини регистровано је подрхтавање, а још увијек нису доступне информације о јачини земљотреса.

У питању је подручни дио око Широког Бријега, Мостара, а према првим информацијама земљотрес се осјетио и у Хрватској.

"Трајало пар секунди", "Солидно затресло", неки су од коментара.

Тагови:

Земљотрес

Bosna i Hercegovina

