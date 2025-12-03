Logo
Никола Јокић проглашен за МВП мјесеца Западне конференције

СРНА

03.12.2025

08:22

Никола Јокић проглашен за МВП мјесеца Западне конференције
Фото: Tanjug / AP

Српски кошаркаш и члан "Денвер нагетса" Никола Јокић проглашен је за најкориснијег играча (МВП) мјесеца Западне коференције у НБА лиги.

Ријеч је о награди МВП за октобар и новембар.

Јокић је у октобру и новембру у НБА лиги просјечно биљежио 28,9 поена, 12,4 скока и 10,9 асистенција.

Никола Јокић

Кошарка

Јокић поново сам у Денверу, Далас однио побједу у "Бол арени"

У Источној конфренцији за МВП је проглашен кошаркаш "Детроит пистонса" Кејд Канингем, објављено је на сајту НБА лиге.

Канингем је у октобру и новембру имао учинак од 28,8 поена, 9,4 асистенције и 6,4 скока.

Никола Јокић

MVP

