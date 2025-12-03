Никола Јокић проглашен за МВП мјесеца Западне конференције

Извор:
СРНА
03.12.2025
08:22
Коментари:0
Српски кошаркаш и члан "Денвер нагетса" Никола Јокић проглашен је за најкориснијег играча (МВП) мјесеца Западне коференције у НБА лиги.
Ријеч је о награди МВП за октобар и новембар.
Јокић је у октобру и новембру у НБА лиги просјечно биљежио 28,9 поена, 12,4 скока и 10,9 асистенција.
Кошарка
Јокић поново сам у Денверу, Далас однио побједу у "Бол арени"
У Источној конфренцији за МВП је проглашен кошаркаш "Детроит пистонса" Кејд Канингем, објављено је на сајту НБА лиге.
Канингем је у октобру и новембру имао учинак од 28,8 поена, 9,4 асистенције и 6,4 скока.
Најновије
Најчитаније
12
08
12
02
11
45
11
43
11
23
Тренутно на програму