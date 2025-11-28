Logo
Јокић и даље води у МВП трци

Извор:

Б92

28.11.2025

22:57

Јокић и даље води у МВП трци
Фото: Tanjug/AP/David Zalubowski

Никола Јокић и даље се налази на првом мјесту у МВП трци.

Српски кошаркаш и ове сезоне биљежи сјајне партије у дресу Денвер Нагетса и тренутно је на просјеку од 29,6 поена, 12,8 асистенција и 11,1 асистенције.

Други је актуелни МВП, Шеј Гилџус-Александер, који са својом Оклахомом игра феноменално ове сезоне и главни су фаворити да и ове сезоне освоје титулу НБА лиге.

Канађанин је на 32,6 поена, 4,9 скокова и 6,6 асистенција.

На трећем мјесту је кошаркаш Лос Анђелес Лејкерса, Лука Дончић. Словенац је за разлику од прве двојице одиграо мање сусрета, јер је поједине пропустио због проблема са повредом.

Ипак упркос свему он је лидер Лејкерса, којим се од скора прикључио и Леброн Џејмс.

партизан

Кошарка

Још кошаркаша Партизана напушта клуб ако Обрадовић не остане

Лука у просјеку има 35,2 поена, 8,8 скокова и 9,2 асистенције.

Међу првих десет кошаркаша налазе се и Јанис Адетокумбо, Кејд Канингем, Виктор Вембањама, Донован Мичел, Тајриз Мекси Алперен Шенгун и Џејлен Џонсон.

Никола Јокић

MVP

