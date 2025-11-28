Јокић и даље води у МВП трци

Извор:
Никола Јокић и даље се налази на првом мјесту у МВП трци.
Српски кошаркаш и ове сезоне биљежи сјајне партије у дресу Денвер Нагетса и тренутно је на просјеку од 29,6 поена, 12,8 асистенција и 11,1 асистенције.
Други је актуелни МВП, Шеј Гилџус-Александер, који са својом Оклахомом игра феноменално ове сезоне и главни су фаворити да и ове сезоне освоје титулу НБА лиге.
Канађанин је на 32,6 поена, 4,9 скокова и 6,6 асистенција.
With top-5 numbers in points, rebounds, and assists, Nikola Jokić stays ahead of the pack for the third straight week 💪— NBA (@NBA) November 28, 2025
Read @Powell2dapeople’s full Kia MVP ladder before Jokić, SGA, and Dončić lace up for the final night of @emirates NBA Cup Group Play on Prime and NBA League… pic.twitter.com/7jm9kmAstm
На трећем мјесту је кошаркаш Лос Анђелес Лејкерса, Лука Дончић. Словенац је за разлику од прве двојице одиграо мање сусрета, јер је поједине пропустио због проблема са повредом.
Ипак упркос свему он је лидер Лејкерса, којим се од скора прикључио и Леброн Џејмс.
Кошарка
Лука у просјеку има 35,2 поена, 8,8 скокова и 9,2 асистенције.
Међу првих десет кошаркаша налазе се и Јанис Адетокумбо, Кејд Канингем, Виктор Вембањама, Донован Мичел, Тајриз Мекси Алперен Шенгун и Џејлен Џонсон.
