Стижу ултиматуми Партизану: Ако оде Обрадовић, одлазе и играчи

Извор:

Мондо.рс

28.11.2025

21:17

Фото: Tanjug/Vladimir Šporčić

Исак Бонга је према наводима грчких медија обавијестио Партизан да жели да напусти клуб ако Жељко Обрадовић напусти екипу.

Након што је Жељко Обрадовић понудио оставку на мјесто тренера Партизана, сада је клуб обавијештен да и Исак Бонга жели да иде. Како наводи грчки портал "Спорт 24" немачки репрезентативац је спреман да напусти клуб уколико управа не убиједи Обрадовића да остане на клупи.

Бонга је био МВП финала Евробаскета и најбољи дефанзивац такмичења, са Њемачком је освојио злато на Европском првенству, а у и након прошле сезоне постојало је велико интересовање за њега. Неколико евролигашких клубова је хтјело да га потпише, али је он ипак потписао нови уговор.

Ове сезоне у Евролиги за Партизан просјечно биљежи 8,2 поена, 5,4 скока и 1,2 асистенције, а према наводима грчких извора три клуба прате ситуацију и спремни су да га доведу. Позната су и имена клубова, а то су све редом највећа евролигашка имена.

zarko paspalj

Кошарка

Паспаљ угасио наду навијача Партизана

У питању су Реал Мадрид, Фенербахче и Олимпија Милано. Разумљиво је да му након сјајно одиграног Еуробаскета цијена није пала и да га иако игра слабије него за Њемачку и даље желе клубови са највећим амбциијама.

Када ћемо знати да ли остају Жељко и Бонга?

Након што на првим разговорима управа није успјела да убиједи Жељка Обрадовића да повуче оставку, сада се чека други састанак. Он је заказан за суботу у 11 часова, а екипа ће се скупити у суботу од 17 на тренингу црно-бијелих.

Жељко Обрадовић

КК Партизан

Исак Бонга

Košarka

12

09

Ово је листа најчешћих српских презимена: Погледајте које је на првом мјесту

12

09

Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

12

04

Онлифенс звијезда открила да је зарадила 37 милиона евра у посљедњих годину дана

12

02

Аграр: Млади у пољопривреди и успјех ове пољопривредне године

11

58

Кинеска фирма могући нови власник Пуме

