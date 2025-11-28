Logo
Партизан отпустио Зорана Савића

Извор:

АТВ

28.11.2025

16:19

Партизан отпустио Зорана Савића
Фото: Youtube screenshot/INVICTUS ACADEMY

Зоран Савић више није спортски директор Партизана саопштили су црно-бијели.

Партизан се огласио саопштењем у коме се захвалио Савићу на досадашњој сарадњи:

"Спортски директор КК Партизан Моцарт Бет Зоран Савић и Управа црно-белих, постигли су договор по којем некадашњи репрезентативац наше земље више неће обављати функцију спортског директора Клуба", наведено је у саопштењу.

У редове црно-бијелих, Савић је стигао у пролеће 2021. године, од када је активно радио на формирању тимова и свим спортским питањима КК Партизан.

У наведеном периоду, Парни ваљак је обезбедио учешће у најквалитетнијем европском клупском такмичењу, освојио две титуле првака АБА лиге и титулу шампиона Србије, уз једно учешће у плеј-оф фази Евролиге.

"Зоране, хвала на свему!", наведено је у саопштењу

