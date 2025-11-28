Logo
Бизнис клуб: 100 дана Владе Републике Српске

АТВ

28.11.2025

16:06

Бизнис клуб: 100 дана Владе Републике Српске

У новом издању емисије 'Бизнис клуб' причамо 100 дана раде Владе Републике Српске – шта је до сада урађено, а на чему је фокус за наредни период?

Разговарамо о ситуацији у НИС- у и како ће се она одразити на тржиште Републике Српске.

У Лакташима одржана конференција 'Туризам покретач економског развоја' – о чему се говорило и шта је закључено?

О актуелностима у Козарској Дубици разговарамо са начелником Игором Савковићем.

Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.

Емисију уређује и води Маријана Ивељић.

'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.

АТВ

Бизнис клуб

Маријана Ивељић

