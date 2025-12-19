Од 1. јануара евиденција долазака и ноћења туриста путем Централног информационог система

Извор:
Од 1. јануара 2026. године имаћемо Централни информациони систем као обавезну евиденцију долазака и ноћења туриста, рекао је Марко Радић из Туристичке организације Републике Српске.
''Централни информациони систем је платформа коју регион већ има. То је заправо збир статистичких података. То је нешто што смо одавно жељели. Та жеља је усвојена и реализована'', рекао је Радић.
Циљ је објаснити људима да је законска обавеза бити дио те платформе.
''Добијаћемо одређене информације када ко и колико борави. Моћи ћемо једноставније одредити планове за будућност'', наводи Радић.
Јована Сусловски из требињског Града сунца истакла је да су велики бенефити за кориснике који раде директно са гостима.
''Велика је олакшица јер ћемо све госте имати сумиране на једном мјесту. Током боравка госта имаћемо број ноћења, структуру тих гостију као и разлоге њиховог доласка'', наводи она.
Сусловкска истиче да ће једноставније бити планирати смјештајне капацитете.
''Све ће бити прилагођено. Аналитика је показана током презентација и много нас ово све радује. Радују нас те олакшице које ћемо имати'', наводи Сусловска.
Подсјетимо, Република Српска уводи Централни информациони систем који ће да евидентира број долазака и ноћења туриста.
