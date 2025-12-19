Logo
Од 1. јануара евиденција долазака и ноћења туриста путем Централног информационог система

Извор:

РТРС

19.12.2025

09:13

Коментари:

0
Фото: АТВ

Од 1. јануара 2026. године имаћемо Централни информациони систем као обавезну евиденцију долазака и ноћења туриста, рекао је Марко Радић из Туристичке организације Републике Српске.

''Централни информациони систем је платформа коју регион већ има. То је заправо збир статистичких података. То је нешто што смо одавно жељели. Та жеља је усвојена и реализована'', рекао је Радић.

Бањалука

Република Српска

Република Српска оборила све рекорде: Забиљежен милионски број ноћења

Циљ је објаснити људима да је законска обавеза бити дио те платформе.

''Добијаћемо одређене информације када ко и колико борави. Моћи ћемо једноставније одредити планове за будућност'', наводи Радић.

Јована Сусловски из требињског Града сунца истакла је да су велики бенефити за кориснике који раде директно са гостима.

''Велика је олакшица јер ћемо све госте имати сумиране на једном мјесту. Током боравка госта имаћемо број ноћења, структуру тих гостију као и разлоге њиховог доласка'', наводи она.

Бањалука

Република Српска

Бањалуку за 10 мјесеци посјетило 109.559 туриста

Сусловкска истиче да ће једноставније бити планирати смјештајне капацитете.

''Све ће бити прилагођено. Аналитика је показана током презентација и много нас ово све радује. Радују нас те олакшице које ћемо имати'', наводи Сусловска.

Подсјетимо, Република Српска уводи Централни информациони систем који ће да евидентира број долазака и ноћења туриста.

