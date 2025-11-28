Погинуо млади кошаркаш, убио га обруч приликом закуцавања

Извор:
Играч кадетске кошаркашке репрезентације Индије погинуо је током тренинга јер је конструкција коша пала на њега и обруч му пробио груди усљед закуцавања.
Инцидент се догодио у сјеверној индијској држави Харијана, а цијела Индија оплакује ову трагедију.
Наиме, шеснаестогодишњи Хардик Рати је тренирао на локалном терену, на коме се и раније већ десила једна трагедија, када је због лошег стања конструкције, кош пао на једног дјечака и усмртио га.
Овога пута је Рати, док је био сам на игралишту, а његови другови у близини, кренуо да закуца и заједно са њим, ка тлу је пошла и цијела конструкција коша.
Пријатељи су одмах притрчали у помоћ, подигли конструкцију и позвали хитну помоћ. Узалуд, репрезентативац Индије је преминуо од задобијених повреда и прије него што су љекари стигли.
Хардикова породица је окривила званичнике за трагедију, тврдећи да нису поправили спортске терене, упркос издвајању средстава и обећању јавности да ће то учинити.
Тренер академије се више пута жалио на стање конструкција, али ништа није предузето, према ријечима рођака преминулог, Кадака Синга Ратија.
Пред вама је и видео снимак ове трагедије.
Имајући у виду да је у питању узнемирујући садржај, молимо сва малољетна лица, као и онима којима би од таквих сцена могло да се погорша здравствено стање, да снимак не емитују.
Упозоравамо још једном, у питању је видео-материјал узнемирујуће садржине, преноси Српскаинфо.
