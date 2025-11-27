Србија спремна за БиХ, Мицић није добио дозволу да игра

Извор:
Б92
27.11.2025
22:14
Коментари:0
Селектор кошаркашке репрезентације Србије Душан Алимпијевић и капитен Душан Ристић су се обратили новинарима на конференцији за медије послије побједе "орлова" над Швајцарском на старту квалификација за Мундобаскет.
Кошаркашка репрезентација Србије је послије велике борба и драме успјешно стартовала нови циклус квалификација за Мундобаскет. У хали "Александар Николић" је "пала" репрезентација Швајцарске резултатом 90:86.
Након утакмице се на конференцији за медије обратио селектор Душан Алимпијевић и кошаркаш Душан Ристић.
"Много сам срећан како смо показали карактер као селекција и тим и како смо пронашли начин да побиједимо. Наравно да није најбоља и најљепша игра на почетку, али је на крају резултат битан. Знамо како смо дошли до овдје. Како смо успјели да побиједимо послије -23 показује да овај тим има карактер", започео је селектор, а онда се надовезао и капитен Ристић.
"Тренер је све рекао. Два различита полувремена, у одбрани смо се мучили у првом полувремену, али и у нападу. Причали о смо томе шта је проблем и промијенили смо приступ одбрани и нападу. Од -23, као што је рекао тренер, показали смо карактер. Много нових лица и младих играча и овакви мечеви се дешавају. Најважније је да на крају пронађемо начин да добијемо".
Није крио Ристић да је уморан због пута из Јапана, али се то на терену није видјело.
"Мислим да послије толиког пута, нормално да се осјећа умор али када се игра за репрезентацију умор не постоји. Привилегија и част ми је да будем овдје, сви смо овдје зарад вишег циља и земље. Трудио сам се да умор не буде очигледан иако је био присутан. Нисмо добро отворили, али неко као је ту дужи период, имали смо и прошле године сличну утакмицу коју смо побиједили. Надам се да ћемо као тим да успоставимо добру игру на обе стране паркета. Да се већ у недјељу покажемо у најбољем свјетлу".
Осврнуо се и на улогу капитена.
"Сигурно да епитет капитена доноси част, али и одговорност. Овај тим има много нових играча који никад нису играли у репрезентацији, а има и оних који немају пуно искуства. Захваљујем се тренеру на додјељеној траци, трудио сам се да помогнем тиму, да објасним да је меч дугачак, ушли смо мало себи у главу у првом полувремену. Трудио сам се као неко искуснији да останем позитиван. Покушао сам да тиму помогнем да остане хладне главе".
Осврнуо се и на утакмицу против Турске која је била врло слична за њега рекавши да о томе није размишљао, а није се обазирао ни на резултат.
"Свака утакмица у квалификацијама је подједнако битна, нисам размишљао о сличностима са мечом против Турске. То што сам погађао један шут за другим – нисам размишљао јер смо били у минусу. Нисам се оптерећивао семафором и као тим смо се потрудили да не гледамо резултат. Један од разлога што смо се вратили јер смо оставили резултат са стране и да играмо нашу игру, у месо. То је начин на који треба да играмо у наставку квалификација".
Селектор је потом "преузео палицу" и открио о чему се причало на полувремену.
"Очигледно смо имали разговор на полувремену који је све промијенило. Свега су били свјесни, није било пуно ствари да им се каже. Видио се грч код неких играча који су били паралисани, те шутеве који су били отворени нису могли да убаце. То вам све говори о приступу. Они су потпуно растерећени ушли у меч. Ово кад се стави терет да неки први пут облаче дрес Србије, а онда и резултат... Није лако. Пик на центру је представљао проблем читаво прво полувреме. Примили смо нула тројку у другом полувремену, то говори шта смо промијенили. Све је ово ништа да немамо карактер. То се на крају сведе на тим и играче. Они су тим приступом промијенили игру и дошли до самопоуздања", рекао је Алимпијевић и нагласио да осећај као селектора не може да опише ријечима.
"Осјећај не може да се опише. Стати под заставу, имати грб на грудима и слушати химну то је нешто потпуно другачије за мене у досадашњој каријери".
Није желио пуно да прича о појединцима.
"Заиста је ова побједа била тимска. Хајмо да скренемо пажњу како је Миљеновић играо одбрану. Ноије постојао тежи и бољи начин да се дебитује. Боље је бити у минусу, па победити, него обрнуто. Сваки кош кад се ломила утакмица је важан. Анђушићев улаз који даје двојку ван баланса је важна. Душан има 10/10 из игре. Јарамаз је постигао важну тројку иако га није ишао шут. Веорвали смо у њега и рекли смо му да узима. И свако слободно бацање у кључном моменту је важно".
Посебно је похвалио играче за напоран распоред који су успјели да изнесу.
"За мене је ово карактерна побједа, а не рађање мечке. Тешко је, не желим и не браним их. Знате ли да је у недјељу увече у 21h завршена утакмица Спартака, дошли су око 23 сати у хотел, па ујутру на тренинг, два тренинга. Нико од нас не тренира два пута дневно кад се заврши припремни период. Дубоко поштовање и наклон играчима за ово што су изнијели".
Открио је промјене у саставу за меч против БиХ и захвалио се Црвеној звезди.
"У саставу ће бити Добрић и Дангубић за БиХ. Мицић нема дозволу клуба, а има и још неке здравствене ствари да ријеши. Захвалност Црвеној звезди која је била прекоректна у овим прозорима, немам ријечи да се захвалим. Послали су Миљеновића, Добрића и Давидовца, који је нажалост повриједио примицач. Једино Плавшић није могао да дође јер имају повреде, па да имају центра за тренинг".
На крају је открио да ће тек скаутирати тим БиХ и да то неће бити лак посао.
"Вечерас ћу имати све информације, мој тренер је тамо на утакмици. Нов је селектор, скаутинг ће бити тежи због те једне утакмице и другачији је тим".
Говорио је и о ФИБА прозорима за које је тешко припремити се.
"Мислим да су ови прозори непредвидиви и немогуће се припремити, јер не знате чиме располажете. Ново искуство за мене, сигурно ће бити другачије у смислу адаптације од фебруарских прозора. Мада, добар смо посао одрадили кад смо добили на овај начин".
На крају је прокоментарисао и шут за три поена који је вечерас и одлучио меч.
"Зауставили смо шут за три поена, а онда је и нас кренуло. Екипа која има добар шут за три поена прави разлику, гледамо Евролигу. Стреч петица тражи време да се противник адаптира и промијени одбрану".
Поентирао је и у одјави рекао шта би волео да Србија боље ради у наредним мечевима квалификација.
"Волио бих да играмо константно одбрамбено као у другом полувремену. Да не јуримо из минуса јер то изискује енергетску потрошњу. Самопоуздање које је дошло у другом полувремену је дошло од агресивне одбране. Да поставимо од почетка – да немамо осцилације, да тако кренемо и одиграмо до краја. Тај агресивнији приступ од почетка", закључио је Алимпијевић.
