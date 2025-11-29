Денвер доживио тежак шамар, Нагетси већ сада елиминисани!

29.11.2025
08:01
Коментари:0
Кошаркаши Денвер Нагетса доживјели су изузетно непријатан пораз од Сан Антонио Спарса претходне ноћи, упркос чињеници да на терену није било повријеђеног Виктора Вембањаме. У Бол Арени је на крају било 139:136 за госте, којима је овај тријумф био значајан из више разлога.
Ролеркостер су играчи обје екипе приредили навијачима, пошто је у појединим моментима дјеловало да би и једни и други могли до лаког тријумфа. Спарси су тако водили 41:33 на крају првог квартала, али је ривал контролисао остатак сусрета, до посљедње четвртине.
Никола Јокић је меч завршио са 21 поеном, десет асистенција и девет скокова, поентерски није био превише расположен, што на прави начин нису покриле његове колеге. Додуше, Џокер је узео свега десет шутева из игре и седам погодио. Ипак, нови трипл-дабл је изостао за скок, који му је првобитно додијељен.
Денвер је већ на полувремену убацио 75 поена и повео 74:59, пошто је у другој дионици резултат био 41:18 за њих, али је у трећој примио 44 поена и чак отишао у минус, пошто је Сан Антонио напраиво низ од 20:3 и повео 103:101.
Кошарка
Јокић и даље води у МВП трци
У посљедњих дванаест минута Денвер је углавном био на једном посједу минуса, али је на минут до краја тројка Девина Васела пресудила и одвојила Сан Антонио на кључних шест разлике. Гледали смо драму у посљедњем минуту са доста поена, али су гости били прецизни са линије за слободна бацања.
Овај окршај био је и директан за прво мјесто у групи Ц на Западу када је НБА куп у питању, па је тријумф Спарса још више добио на значају, пошто су Нагетси елиминисани, док су они прошли даље.
Џамал Мареј је био најефикаснији у пораженом тиму са 34 поена, седам асистенција и четири скока, Кем Џонсон је додао 28 поена и шест скокова, док се Девин Васел прославио на другој страни са 35 поена, уз 25 и 10 скокова Џулијана Шампања, односно 15 и 12 асистенција Диарона Фокса.
Када је табела Запада у питању, Денвер је пао на четврто место са скором 13-5, колико имају и Спарси на петој позицији.
(Телеграф)
Најновије
Најчитаније
12
09
12
09
12
04
12
02
11
58
Тренутно на програму