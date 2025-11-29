Logo
Large banner

Денвер доживио тежак шамар, Нагетси већ сада елиминисани!

29.11.2025

08:01

Коментари:

0
Лук Корнет држи лопту док га чува Никола Јокић на мечу Денвера и Сан Антонио Спурса
Фото: Tanjug/AP/David Zalubowski

Кошаркаши Денвер Нагетса доживјели су изузетно непријатан пораз од Сан Антонио Спарса претходне ноћи, упркос чињеници да на терену није било повријеђеног Виктора Вембањаме. У Бол Арени је на крају било 139:136 за госте, којима је овај тријумф био значајан из више разлога.

Ролеркостер су играчи обје екипе приредили навијачима, пошто је у појединим моментима дјеловало да би и једни и други могли до лаког тријумфа. Спарси су тако водили 41:33 на крају првог квартала, али је ривал контролисао остатак сусрета, до посљедње четвртине.

Никола Јокић је меч завршио са 21 поеном, десет асистенција и девет скокова, поентерски није био превише расположен, што на прави начин нису покриле његове колеге. Додуше, Џокер је узео свега десет шутева из игре и седам погодио. Ипак, нови трипл-дабл је изостао за скок, који му је првобитно додијељен.

Денвер је већ на полувремену убацио 75 поена и повео 74:59, пошто је у другој дионици резултат био 41:18 за њих, али је у трећој примио 44 поена и чак отишао у минус, пошто је Сан Антонио напраиво низ од 20:3 и повео 103:101.

Никола Јокић

Кошарка

Јокић и даље води у МВП трци

У посљедњих дванаест минута Денвер је углавном био на једном посједу минуса, али је на минут до краја тројка Девина Васела пресудила и одвојила Сан Антонио на кључних шест разлике. Гледали смо драму у посљедњем минуту са доста поена, али су гости били прецизни са линије за слободна бацања.

Овај окршај био је и директан за прво мјесто у групи Ц на Западу када је НБА куп у питању, па је тријумф Спарса још више добио на значају, пошто су Нагетси елиминисани, док су они прошли даље.

Џамал Мареј је био најефикаснији у пораженом тиму са 34 поена, седам асистенција и четири скока, Кем Џонсон је додао 28 поена и шест скокова, док се Девин Васел прославио на другој страни са 35 поена, уз 25 и 10 скокова Џулијана Шампања, односно 15 и 12 асистенција Диарона Фокса.

Када је табела Запада у питању, Денвер је пао на четврто место са скором 13-5, колико имају и Спарси на петој позицији.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Никола Јокић

НБА

Denver Nagetsi

Сан Антонио Спарс

Košarka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Још кошаркаша Партизана напушта клуб ако Обрадовић не остане

Кошарка

Још кошаркаша Партизана напушта клуб ако Обрадовић не остане

13 ч

0
Стижу ултиматуми Партизану: Ако оде Обрадовић, одлазе и играчи

Кошарка

Стижу ултиматуми Партизану: Ако оде Обрадовић, одлазе и играчи

14 ч

0
Паспаљ угасио наду навијача Партизана

Кошарка

Паспаљ угасио наду навијача Партизана

16 ч

0
Изненађење за навијаче: Директор Партизана легенда клуба!

Кошарка

Изненађење за навијаче: Директор Партизана легенда клуба!

19 ч

0

Више из рубрике

Јокић и даље води у МВП трци

Кошарка

Јокић и даље води у МВП трци

13 ч

0
Још кошаркаша Партизана напушта клуб ако Обрадовић не остане

Кошарка

Још кошаркаша Партизана напушта клуб ако Обрадовић не остане

13 ч

0
Стижу ултиматуми Партизану: Ако оде Обрадовић, одлазе и играчи

Кошарка

Стижу ултиматуми Партизану: Ако оде Обрадовић, одлазе и играчи

14 ч

0
Паспаљ угасио наду навијача Партизана

Кошарка

Паспаљ угасио наду навијача Партизана

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

09

Ово је најчешће српско презиме, има посебно значење

12

09

Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

12

04

Онлифенс звијезда открила да је зарадила 37 милиона евра у посљедњих годину дана

12

02

Аграр: Млади у пољопривреди и успјех ове пољопривредне године

11

58

Кинеска фирма могући нови власник Пуме

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner