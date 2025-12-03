Logo
Дјечака (2) ударио комби: Отргао се из руку баки и излетио на улицу, има тешке повреде

Телеграф

03.12.2025

08:17

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Тешка саобраћајна незгода догодила се јуче око 13 часова у Сремчици, када је возач комбија ударио двоипогодишњег дјечака.

Малишан је хитно пребачен у болницу са тешким повредама јетре.

Незгода се догодила док се дјечак, незванично, налазио на тротоару у пратњи своје баке. У једном тренутку, дјечак се наводно одвојио од ње и покушао сам да пређе улицу.

У том моменту, на њега је предњим дијелом возила налетео комби којим је управљао М. М. (67).

Возач комбија није био под дејством алкохола

Полиција је извршила тестирање возача М. М. (67) и утврђено је да у тренутку несреће није био под дејством алкохола.

О случају је обавијештено надлежно тужилаштво, које ће предузети даље кораке у вези са утврђивањем свих околности ове тешке несреће.

(Телеграф.рс)

