Дјечака (2) ударио комби: Отргао се из руку баки и излетио на улицу, има тешке повреде

Тешка саобраћајна незгода догодила се јуче око 13 часова у Сремчици, када је возач комбија ударио двоипогодишњег дјечака.
Малишан је хитно пребачен у болницу са тешким повредама јетре.
Незгода се догодила док се дјечак, незванично, налазио на тротоару у пратњи своје баке. У једном тренутку, дјечак се наводно одвојио од ње и покушао сам да пређе улицу.
У том моменту, на њега је предњим дијелом возила налетео комби којим је управљао М. М. (67).
Полиција је извршила тестирање возача М. М. (67) и утврђено је да у тренутку несреће није био под дејством алкохола.
О случају је обавијештено надлежно тужилаштво, које ће предузети даље кораке у вези са утврђивањем свих околности ове тешке несреће.
