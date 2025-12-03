У Српској рођено 28 беба

Извор:
СРНА
03.12.2025
07:46
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 28 беба, од којих 13 дјевојчица и 15 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - 11, затим у Зворнику и Бијељини по четири, Добоју и Приједору по три, Невесињу двије и Фочи једна.
У Бањалуци су рођене три дјевојчице и осам дјечака, у Зворнику четири дјевојчице, Бијељини по двије дјевојчице и дјечака, Добоју једна дјевојчица и два дјечака, Приједору три дјевојчице, Невесињу два дјечака и Фочи један дјечак.
У Требињу, Градишци и Источном Сарајеву није било порођаја у протекла 24 часа.
Друштво
14 ч1
Друштво
15 ч0
Друштво
15 ч0
Друштво
16 ч0
Најновије
Најчитаније
12
11
12
08
12
02
11
45
11
43
Тренутно на програму