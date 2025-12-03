Logo
У Српској рођено 28 беба

СРНА

03.12.2025

07:46

У Српској рођено 28 беба
Фото: Pixabay

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 28 беба, од којих 13 дјевојчица и 15 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - 11, затим у Зворнику и Бијељини по четири, Добоју и Приједору по три, Невесињу двије и Фочи једна.

У Бањалуци су рођене три дјевојчице и осам дјечака, у Зворнику четири дјевојчице, Бијељини по двије дјевојчице и дјечака, Добоју једна дјевојчица и два дјечака, Приједору три дјевојчице, Невесињу два дјечака и Фочи један дјечак.

У Требињу, Градишци и Источном Сарајеву није било порођаја у протекла 24 часа.

беба

Република Српска

