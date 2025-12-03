Logo
Large banner

Почињу консултације за израду буџета за наредну годину

03.12.2025

07:44

Коментари:

0
Почињу консултације за израду буџета за наредну годину
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић данас ће, у оквиру консултација за израду буџета за наредну годину, разговарати са представницима организација и удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.

Састанак је заказан у 12.00 часова у Административном центру Владе Републике Српске у Бањалуци.

Подијели:

Тагови:

Влада Републике Српске

Саво Минић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Минић: Обећано - реализовано: Хотел "Љубиње" прешао у власништво општине

Република Српска

Минић: Обећано - реализовано: Хотел "Љубиње" прешао у власништво општине

15 ч

1
Реакције на наредбу ЦИК-а: ''Неће доћи ни до каквих промјена''

Република Српска

Реакције на наредбу ЦИК-а: ''Неће доћи ни до каквих промјена''

16 ч

1
Удружење позвало на бојкот Аце Лукаса

Република Српска

Удружење позвало на бојкот Аце Лукаса

17 ч

6
Минић сутра са представницима удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата

Република Српска

Минић сутра са представницима удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата

20 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Језиве слике у требињкој болници: Медицинске сестре примијетиле дим испод врата, ово је био узрок пожара

12

08

"Члан Управног одбора УИО из ФБиХ угрозио отварање граничног прелаза Градишка"

12

02

Опет ништа од сједнице Скупштине Бањалуке

11

45

Повлачи се месни производ са тржишта, пронађена опасна бактерија

11

43

Трамп најављује могуће копнене војне ударе: "Знамо гдје живе они најгори"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner