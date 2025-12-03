Почињу консултације за израду буџета за наредну годину

03.12.2025
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић данас ће, у оквиру консултација за израду буџета за наредну годину, разговарати са представницима организација и удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.
Састанак је заказан у 12.00 часова у Административном центру Владе Републике Српске у Бањалуци.
