Возачи опрез! Магла смањује видљивост

Извор:

СРНА

03.12.2025

07:57

Фото: АТВ

На већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ јутрос се саобраћа редовно, а магла мјестимично смањује видљивост дуж ријечних токова Сане, Врбаса, Босне и Спрече, те понегдје у вишим планинским предјелима, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.

Из АМС возаче упозоравају на повећану опасност од одрона, нарочито на путним правцима Кнежево-Угар, Бањалука-Јајце у кањону Тијесно, Добро Поље-Миљевина, Сарајево-Фоча- Шћепан Поље, због чега је неопходна максимално опрезна вожња.

У току је санација магистралног пута од Брчког до Брезовог Поља. Саобраћај се одвија успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.

На магистралном путу Добро Поље-Миљевина у току је постављање расвјете у тунелу Сијерачке стијене због чега је измијењен режим саобраћаја у тунелу.

Саобраћај је обустављен на магистралном путу Србац-Дервента због постављања завршног слоја асфалта. Возила се преусмјеравају на путни правац Србац-Прњавор-Дервента, осим возила хитне помоћи, ватрогасних и возила локалног становништва.

На путу Билећа-Требиње на локалитету Жудојевићи врши се санација косине усјека, те се саобраћа једном траком у дужини 300 метара уз могуће обуставе до 15 минута.

Због санације коловоза на магистралном путу Брчко-Бијељина, као и на дионици магистралног пута Гојсовац-Павловића мост долази до повремене обуставе саобраћаја, док се на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа једном траком од 7.00 до 17.00 часова.

Режим саобраћаја измијењен је због изградње водоводне мреже на дионици магистралног пута Козарска Дубица један-Приједор један, те због радова у тунелима Хамшил, Пасјаци, Соколача, Цера три, Строгоник, Грабовица и Оштри врх на дионици магистралног пута Бродар-Вишеград, у тунелу Трговишта на магистралном путу Бродар-граница Република Српска/Србија /Рудо један/ и у тунелу Котва два на дионици магистралног пута Међеђа-Бродар.

Због радова на уређењу разђелног појаса за период 2025. и 2026.

године измијењен је режим саобраћаја на ауто-путу

Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.

На магистралном путу Доња Буковица-Вршани и Вршани-Бијељина измијењен је режим саобраћаја због санације пута. Саобраћај се одвија наизмјенично, једном саобраћајном траком уз привремено постављену сигнализацију.

На дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита, Црквина-Модрича и Руданка-Добој измијењен је режим саобраћаја због укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи ауто-путева.

Због реконструкције дионице магистралног пута Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, измијењен је режим саобраћаја.

Деминирања су акутелна у каменолому Хан Дервента на магистралном путу дионица Лапишница-Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта и у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац-Доња Љубогошта. На овим путним правцима могуће су привремене обуставе саобраћаја.

У ФБиХ је, због замјене расвјете, за саобраћај затворена цијев у тунелу Игман, на дионици ауто-пута Сарајево запад - Лепеница. Саобраћа се двосмјерно супротном страном ауто-пута, уз постављену саобраћајну сигнализацију.

На дионици магистралног пута Јабланица-Блидиње, због одрона, путничка возила носивости до три и по тоне саобраћају отежано, на властиту одговорност, а за возила веће носивости и даље је на снази обустава.

Радови су актуелни на магистралним путевима Семизовац-Олово, Јајце-Црна

Ријека, као и на улазу у Неум.

На граничним прелазима у БиХ јутрос нема дужих задржавања.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до три и по тоне.

Стање на граничним прелазима

Small banner