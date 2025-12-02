Младићи из БиХ палицама брутално нападнути у Хрватској: Петорица иза решетака

02.12.2025
Петорици малољетника одређен је истражни затвор због сумње да су у Метковићу претукли тројицу младића из Босне и Херцеговине, а као мотив наводи се мржња због националне и навијачке припадности.
Судија за младе Општинског суда у Дубровнику прихватио је приједлог тужилаштва након испитивања петорице осумњичених хрватских држављана, саопштио је ДОРХ.
Тужилаштво сумња да су малољетници, четворица рођена 2009. и један 2010. Године, напад извели 7. новембра око 21 сат у Метковићу.
Сумња се да су заједнички и у договору, маскирани и с намјером да тешко повриједе жртве, пришли тројици држављана Босне и Херцеговине, рођенима 2008. и 2009. године.
Потом су их напали и више пута ударили телескопским палицама те рукама и ногама по цијелом тијелу.
У нападу је држављанин БиХ (16) задобио тешку тјелесну повреду, док је други (17) повријеђен.
Након испитивања које је судија провео 28. новембра, Општинско државно тужилаштво у Дубровнику затражило је истражни затвор за сву петорицу осумњичених.
Судија је приједлог прихватио због опасности од утицаја на свједоке и опасности од понављања кривичног дјела.
