Logo
Large banner

Младићи из БиХ палицама брутално нападнути у Хрватској: Петорица иза решетака

02.12.2025

20:28

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Петорици малољетника одређен је истражни затвор због сумње да су у Метковићу претукли тројицу младића из Босне и Херцеговине, а као мотив наводи се мржња због националне и навијачке припадности.

Судија за младе Општинског суда у Дубровнику прихватио је приједлог тужилаштва након испитивања петорице осумњичених хрватских држављана, саопштио је ДОРХ.

Тужилаштво сумња да су малољетници, четворица рођена 2009. и један 2010. Године, напад извели 7. новембра око 21 сат у Метковићу.

Сумња се да су заједнички и у договору, маскирани и с намјером да тешко повриједе жртве, пришли тројици држављана Босне и Херцеговине, рођенима 2008. и 2009. године.

Потом су их напали и више пута ударили телескопским палицама те рукама и ногама по цијелом тијелу.

Младић тешко повријеђен

У нападу је држављанин БиХ (16) задобио тешку тјелесну повреду, док је други (17) повријеђен.

Након испитивања које је судија провео 28. новембра, Општинско државно тужилаштво у Дубровнику затражило је истражни затвор за сву петорицу осумњичених.

Судија је приједлог прихватио због опасности од утицаја на свједоке и опасности од понављања кривичног д‌јела.

Подијели:

Тагови:

napad

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Избио пожар у хотелу, услиједила хитна евакуација

Хроника

Избио пожар у хотелу, услиједила хитна евакуација

6 ч

0
Ухапшен тројац из Лакташа, власнике оштетили за 57.000 марака

Хроника

Ухапшен тројац из Лакташа, власнике оштетили за 57.000 марака

6 ч

0
Судар три возила у овом дијелу БиХ: Има повријеђених, саобраћај се одвија отежано

Хроника

Судар три возила у овом дијелу БиХ: Има повријеђених, саобраћај се одвија отежано

6 ч

0
Радик пао са скеле, боре му се за живот

Хроника

Радик пао са скеле, боре му се за живот

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Ђокић за АТВ: Цијене струје у Српској остају најниже у региону

22

40

Завршен састанак Путина и Виткофа у Кремљу

22

37

Вук Караџић добија трг у Бечу

22

30

Тинејџер (16) из БиХ покушао да уђе у Њемачку са лажним документима

22

27

Које је идеално вријеме за вечеру током зиме?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner