Ево какво нас вријеме очекује данас

СРНА

03.12.2025

08:08

Фото: Tanjug/AP/Hassan Ammar

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити облачно вријеме са кишом, на планинама са снијегом.

Током дана ће понегдје бити и краћих сунчаних интервала, док ће у Херцеговини бити кишовито током читавог дана, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар ће бити слаб, источних смјерова или промјенљив, у Херцеговини слаб до умјерен, на ударе појачан југо.

Највиша температура ваздуха биће од четири до 10, на југу до 12 степени Целзијусових.

Магла-вријеме-улица

Друштво

Возачи опрез! Магла смањује видљивост

Јутрос је у БиХ претежно облачно вријеме, по котлинама има магле, а киша је забиљежена у Херцеговини, централним и источним подручјима Босне, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Бјелашница минус три, Мраковица, Соколац, Хан Пијесак, Чемерно и Тузла нула, Гацко, Сарајево и Зеница један, Добој, Бањалука, Бијељина и Сребреница два, Фоча, Вишеград, Јајце и Сански Мост три, Билећа шест, Мостар и Требиње осам степени Целзијусових.

Највише падавина у протекла 24 часа регистровано је у Гацку 21 литар по метру квадратном, Билећи 19, на Чемерну 17, Требињу 16 и Калиновику 12.

На Хан Пијеску јутрос је измјерено осам центиметара снијега, на Чемерну два, Калиновику један центиметар.

