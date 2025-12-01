Ево какво нас вријеме очекује данас

Извор:
АТВ
01.12.2025
07:54
Коментари:0
У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде.
Јутро је претежно ведро уз умјерену облачност, а понегдје се око ријека и по котлинама магла може задржати током дана, уз хладније вријеме у тим предјелима.
Вјетар ће бити слаб, јужних смјерова или промјенљив, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Друштво
Очекујте повољне временске и саобраћајне услове
Највиша температура ваздуха биће од пет до девет, на југу до 13 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Гацко, Хан Пијесак и Калиновик минус четири, Соколац, Сребреница и Шипово минус три, Нови Град, Србац, Бијељина, Приједор и Сарајево минус два, Чемерно, Добој и Мркоњић Град минус један, Бањалука, Рибник, Бугојно, Бјелашница, Дрвар, Тузла и Зеница нула, Кнежево један, Фоча, Бихаћ и Мостар три, Вишеград и Мраковица четири, Требиње и Неум пет степени Целзијусових.
Друштво
Ево какво нас вријеме очекује у наредним данима
На Хан Пијеску јутрос је измјерено 13 центиметара снијега, на Сокоцу и Кнежеву пет центиметара.
Друштво
7 ч0
Друштво
8 ч0
Друштво
8 ч3
Друштво
17 ч5
Најновије
Најчитаније
15
26
15
25
15
16
15
16
15
13
Тренутно на програму