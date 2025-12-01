Logo

Ево какво нас вријеме очекује данас

АТВ

01.12.2025

07:54

Ево какво нас вријеме очекује данас
У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде.

Јутро је претежно ведро уз умјерену облачност, а понегдје се око ријека и по котлинама магла може задржати током дана, уз хладније вријеме у тим предјелима.

Вјетар ће бити слаб, јужних смјерова или промјенљив, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Друштво

Очекујте повољне временске и саобраћајне услове

Највиша температура ваздуха биће од пет до девет, на југу до 13 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Гацко, Хан Пијесак и Калиновик минус четири, Соколац, Сребреница и Шипово минус три, Нови Град, Србац, Бијељина, Приједор и Сарајево минус два, Чемерно, Добој и Мркоњић Град минус један, Бањалука, Рибник, Бугојно, Бјелашница, Дрвар, Тузла и Зеница нула, Кнежево један, Фоча, Бихаћ и Мостар три, Вишеград и Мраковица четири, Требиње и Неум пет степени Целзијусових.

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује у наредним данима

На Хан Пијеску јутрос је измјерено 13 центиметара снијега, на Сокоцу и Кнежеву пет центиметара.

Вријеме

Sunčano

toplo

Временска прогноза

