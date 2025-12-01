Снијег направио хаос: Ланчани судар 45 возила на ауто-путу

Извор:
АТВ
01.12.2025
08:30
Око 45 возила учествовало је у ланчaном судару током сњежне олује на ауто-путу у Индијани, пренијели су локални медији.
Иако се ланчани судар догодио у смјеру ка западу, бројна возила излетјела су на супротну страну пута, што је потпуно паралисало саобраћај у оба смјера.
A huge chain-reaction crash involving more than 50 vehicles occurred during a snowstorm near Terre Haute, Indiana, United States today. Video from Heather Lynn. pic.twitter.com/sYGqxRS7Z0— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 30, 2025
Како преносе амерички медији, нема информација да је неко од учесника теже повријеђен, а настала је велика материјална штета.
Footage of A massive and extremely terrifying multi-vehicle collision in Indiana, USA, following a heavy snowstorm, and authorities are warning citizens against traveling except in emergency cases. #Vehiclecollision #Indiana #USA pic.twitter.com/LSyTTyeNIj— Dco Global News (@Dcoglobalnews) December 1, 2025
