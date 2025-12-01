Logo

Снијег направио хаос: Ланчани судар 45 возила на ауто-путу

01.12.2025

08:30

Снијег направио хаос: Ланчани судар 45 возила на ауто-путу
Око 45 возила учествовало је у ланчaном судару током сњежне олује на ауто-путу у Индијани, пренијели су локални медији.

Иако се ланчани судар догодио у смјеру ка западу, бројна возила излетјела су на супротну страну пута, што је потпуно паралисало саобраћај у оба смјера.

Како преносе амерички медији, нема информација да је неко од учесника теже повријеђен, а настала је велика материјална штета.

lančani sudar

Indijana

Снијег

