Сутра Ваведење Пресвете Богородице: Ево шта овај празник симболизује

Извор:
СРНА
03.12.2025
08:04
Коментари:0
Српска православна црква (СПЦ) прославиће сутра празник Ваведење Пресвете Богородице, који симболизује долазак трогодишње Марије у Јерусалимски храм и њено завјештање Богу.
Марија је у складу са завјетом родитеља Јоакима и Ане да ће, ако добију пород дијете дати у храм, доведена у Јерусалим и уведена у храм.
На вратима храма дочекао их је првосвештеник Захарија, отац Јована Претече, који је Марију увео у храм и поставио је на први од дванаест степеника који су водили у најсветији дио, назван Светиња над светињама. Марија се на остале степенике попела сама, иако је то било тешко и одраслим људима.
Друштво
У четвртак славимо Ваведење Пресвете Богородице: Ево шта је строго забрањено радити на овај празник
Марија је у храму остала девет година. Пошто су јој у међувремену умрли родитељи, свештеници су одлучили да је удају за 80-годишњег удовца Јосифа, који је већ имао одраслу дјецу.
Тако су, према предању, задовољени строги прописи који не дозвољавају да дјевојка остане дјевица до краја живота, већ је свака морала да се уда. Марија је живјела у Јосифовој кући као што је живјела у храму, тако да је она била прва монахиња – она која је живот завјештала Богу.
Ваведење је и слава манастира Хиландар.
Друштво
1 д0
Друштво
2 д0
Друштво
3 д0
Друштво
4 д0
Најновије
Најчитаније
12
11
12
08
12
02
11
45
11
43
Тренутно на програму