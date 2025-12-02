У четвртак Ваведење Пресвете Богородице: Ово су обичаји које треба испоштовати

02.12.2025
10:47
Коментари:0
Пред нама је велики празник посвећен Богородици, а ријеч је о Ваведењу Пресвете Богородице, моменат када су остарели родитељи трогодишњу Богородицу одвели у храм.
Ана је, према предањима, Марију родила у седамдесетим годинама уз Божји благослов. Прије него што је остала трудна, Ана и Јоаким су се завјетовали да ће, уколико буду имали потомство, дати своје дијете у храм. Тако је још у својој трећој години Марија уведена у храм у Јерусалиму, гдје ју је на улазу дочекао отац Светог Јована Претече, првосвештеник Захарије. Он ју је поставио на први од 12 степеника који су водили у најсветији дио, назван Светиња над светињама. Марија се на остале степенике попела сама, иако је то било тешко и одраслим људима.
Друштво
Вјеровање каже: Данас посебно треба да пазимо шта говоримо и избјегавамо расправе
То је заправо догађај који 4. децембра прослављамо као Ваведење, односно улазак Пресвете Богородице у храм. Ваведење је и слава манастира Хиландара, пише Стил.
Марија је у храму остала девет година. Пошто су јој у међувремену умрли родитељи, свештеници су одлучили да је удају за 80-годишњег удовца Јосифа, који је већ имао одраслу дјецу.
Тако су, према предању, задовољени строги прописи који не дозвољавају да дјевојка остане девица до краја живота, већ је свака морала да се уда. Марија је живјела у Јосифовој кући као што је живјела у храму, тако да је она била прва монахиња – она која је живот завјештала Богу.
Она је заиста до краја свог световног живота била Пречиста.
Друштво
Данас је Свети Григорије Чудотворац: Вјерује се да се на данашњи дан треба измирити са свима
Стари обичаји налажу да се овог дана строго светкује, да се дан проведе у молитви и миру, док се многи управо на Ваведење причешћују, пошто празник “пада” у вријеме божићног поста.
Српска православна црква каже да се овог дана може јести риба, јер је то толико велики празник да може у свим ситуацијама да се празнује. Никако није дозвољено да се овај велики празник не пости.
Друштво
3 д0
Друштво
6 д0
Друштво
1 седм0
Друштво
1 седм0
Друштво
5 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
7 ч0
Најновије
Најчитаније
15
33
15
31
15
29
15
28
15
27
Тренутно на програму