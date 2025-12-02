Logo
Отворен мост у Каракају за теретни саобраћај, а затворен у Шепку због реконструкције

Извор:

СРНА

02.12.2025

08:34

Коментари:

0
Фото: Срна

Мост преко Дрине на граничном прелазу Каракај, који повезује БиХ и Србију, од јутрос је поново отворен за сва возила, укључујући и теретна, док је мост у Шепку затворен због реконструкције.

Мост је, због оштећења, био затворен од 8. априла прошле године, а након реконструкције од скоро 20 мјесеци враћен је у пуну функцију.

У вријеме извођења радова саобраћај се преко моста на прелазу Каракај одвијао наизмјенично за возила носивости до пет тона.

Према извођачу радова, санација моста Каракај укључивала је низ важних радова како би се обезбиједила његова стабилност и безбједност, а првенствено се односила на ојачавање стубова моста до врха наглавне греде, чиме су додатно ојачани носиви стубови и побољшана њихова отпорност на динамичке утицаје усљед тешког саобраћајног оптерећења.

Радови су се, између осталог, односили и на рушење постојећих и израду нових ширих пјешачких стаза и ивичних вијенаца, како би се обезбиједила сигурност пјешака, те израду нове коловозне конструкције моста, која је пројектована да издржи савремена оптерећења и да буде дуготрајнија.

Замијењена је стара ограда моста новом, чиме је пружена боља заштита и безбједност за све кориснике моста, а постављен је и нови систем уличних свјетиљки који ће побољшати видљивост и безбједност и возача и пјешака током ноћи.

Укупна дужина моста износи 322 метра, а ширина 10,6 метара. Мост је изграђен 1972. године и до сада на њему није било никакве реконструкције ни санације.

На мосту у Шепку саобраћај је данас затворен за теретни саобраћај.

Karakaj

most

Коментари (0)
