На Јахорини почиње ски-сезона: Данас за све посјетиоце бесплатно скијање

02.12.2025

08:14

Jahorina Planina Skijanje
Фото: АТВ

На Јахорини данас почиње ски-сезона уз бесплатно скијање за све посјетиоце, саопштено је из Олимпијског центра "Јахорина".

Поводом свечаног отварања зимске сезоне, на платоу Пољице новинарима ће се обратити предсједник Надзорног одбора Олимпијског центра Недељко Елек, тренер Смучарског клуба "Јахорина" Владо Лучић, те начелници Пала и Трнова Дејан Којић и Мирослав Бјелица.

аца лукас

Друштво

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

У функцији ће бити гондола "Пољице", стазе један и један Б, као и дјечији ски-полигон "Пољице".

Из Олимпијског центра "Јахорина" навели су да су техничке и оперативне припреме завршене, те да спремно улазе у нову скијашку сезону, преноси РТРС.

