Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

30.11.2025

18:42

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

Олимпијски центар "Јахорина" обавијестио је јавност да ће концерт Аце Лукаса, планиран за 12. децембар у оквиру Ски Опенинг догађаја, бити отказан, а да ће купљене карте важити за другог извођача, без потребе за замјеном.

Аца лукас насер орић 2

Сцена

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

Из Олимпијског центра су појаснили да је разлог за отказивање концерта фотографија на којој се Лукас налази у друштву Насера Орића, која је изазвала забринутост и узнемирење јавности у Републици Српској.

Милорад Додик

Друштво

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

"О новом извођачу који ће наступити умјесто најављеног, јавност ће бити благовремено обавјештена, док ће сви остали програми у оквиру Ски Опенинг догађаја бити реализовани према плану", наведено је у саопштењу.

Аца Лукас Насер Орић

Сцена

Усијале се мреже: Огласио се Аца Лукас због слике са Насером Орићем

Аца Лукас

Naser Orić

OC Jahorina

koncert

